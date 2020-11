‘Die dag moesten wij sterven’

‘Ik heb de kalasjnikov uit zijn handen gerukt en heb met de loop tegen zijn voorhoofd geslagen om hem het bewustzijn te doen verliezen. Ik had pas gezien dat hij ook een Stanleymes had toen hij er Spencer mee had aangevallen.”

Zo getuigde de 28-jarige Alek Skarlatos, gemillimeterd haar en netjes in pak, vorige week in de rechtbank in Parijs over de verijdelde aanslag in de Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs in 2015, die van hem en twee vrienden helden maakte. Skarlatos en Spencer Stone waren Amerikaanse soldaten met verlof; Anthony Sadler was een schoolvriend uit Californië. Het drietal maakte een rondreis door Europa toen zij op 21 augustus oog in oog kwamen te staan met de Marokkaanse terrorist Ayoub El-Khazzani en een bloedbad wisten te voorkomen. Frankrijk verhief hen uit dank in het Legioen van Eer, en gaf hen de Franse nationaliteit.

Spencer Stone was er zelf niet bij in de pronkerige rechtszaal in het Justitiepaleis op het Ile de la Cité. Hij werd onwel bij zijn aankomst in Parijs en is na een korte ziekenhuisopname teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Wie evenmin komt getuigen, is acteur en regisseur Clint Eastwood, die de film ‘The 15:17 to Paris’ maakte over de verijdelde aanslag, met daarin de vrienden Stone, Skarlatos en Anthony Sadler als zichzelf.

De verdediging van de nu 31-jarige El-Khazzani had Eastwood opgeroepen als getuige. Zij wilde de regisseur ondervragen over de discrepanties tussen film en werkelijkheid. Want de verdediging van El-Khazzani is gebouwd op de stelling dat deze zich op het laatste moment had bedacht, iets waar de film niet over rept.

De rechters in de zaak hebben daar een stokje voor gestoken. Eastwood is geen ooggetuige en het zou daarnaast waanzin zijn om een 90-jarige middenin een pandemie naar Frankrijk te laten komen louter omdat de verdediging enige ‘buzz’ wil creëren rond het proces, aldus de rechters.

Laatste uur

De passagiers van de Thalys-trein denken dat hun laatste uur heeft geslagen als El-Khazzani met ontblote borst uit het toilet van de trein tevoorschijn komt, een kalasjnikov in de aanslag, blijkt uit de getuigenissen.

De helden van het eerste moment zijn niet de drie Amerikanen. Damien A., een bankbediende die als enige anoniem wenste te blijven en die ook niet komt getuigen, wacht op zijn beurt bij het toilet als de deur opengaat. Hij werpt zich op El-Khazanni en probeert hem te wurgen.

Een andere passagier, de nu 56-jarige Franse Amerikaan Mark Moogolian, heeft door wat er aan de hand is en komt A. helpen. Hij slaagt erin de kalasjnikov uit El-Khazzani’s handen te rukken. Moogolian draait zich om en roept naar de overige passagiers: „I got the gun!”

Op dat moment klinkt een schot. El-Khazzani had ook nog een Luger-pistool bij zich. De kogel breekt twee ribben en verlaat Moogolians lichaam via zijn nek. El-Khazzani heeft inmiddels zijn kalasjnikov opgeraapt en beweegt zich in de richting van Moogolian, die zich tussen twee stoelrijen heeft verstopt. „Ik verwachtte een kogel in de kop te krijgen. En toen: niks”, getuigde Moogolian.

De kalasjnikov blijkt te haperen. Het is op dat moment dat Spencer Stone zich op de terrorist werpt. Met de hulp van zijn twee vrienden en andere passagiers wordt El-Khazzani tegen de grond gewerkt en met twee in de haast uitgetrokken dassen vastgebonden. Stone drukt twee vingers op de nekwond van Moogolian en houdt die daar tot de trein stopt in het station van Arras.

„Hij wilde ons doden, dus ja, ik heb hem ook willen doden”, getuigde Skarlatos. De Afghanistan-veteraan had El-Khazzini’s Luger uit zijn handen gerukt, het pistool op hem gericht en de trekker overgehaald. Maar er zat geen lader in: de enige kogel was degene die Moogolian had geraakt.

Laatste strohalm

Het verhoor van Skarlatos is bij wijlen heel technisch. Hij is een wapenfanaat die zelf twintig wapens bezit, waaronder een kalasjnikov. Had een expert als hij dus niet moeten weten dat de Luger geen lader had, wilde de verdediging weten. En hoe zat het met de vergrendeling van de kalasjnikov? Was die ingeschakeld of niet? Skarlatos herinnert zich alleen dat hij de vergrendeling eraf had gehaald toen hij met de kalasjnikov door de trein liep op zoek naar eventuele andere terroristen. Hij weet niet meer of hij het wapen eerder zelf vergrendelde of dat El-Khazzani dat had gedaan. Dat laatste is de strohalm waaraan de verdediging zich vastklampt: dat die Luger zonder lader, die kalasjnikov die dienst weigerde en een halve liter benzine zonder aansteker er allemaal op wijzen dat El-Khazzani geen bloedbad wilde aanrichten.

Skarlatos wordt ook aangesproken op zijn politieke overtuigingen: hij deed als Republikein dit jaar een vergeefse gooi naar een Congreszetel in Oregon. Hij is in de media in verband gebracht met QAnon, een beruchte extreemrechtse samenzweringstheorie. Skarlatos blijft er koelbloedig onder. Hij erkent desgevraagd ontkent niet dat de Thalys-aanslag hem geen windeieren heeft gelegd, met onder meer een deelname aan het tv-programma Dancing with the Stars en een rol in Eastwoods film.

Gevraagd naar een Instagram-post waarin hij 21 augustus 2015 als zijn „tweede verjaardag” omschrijft, zegt Skarlatos: „Deze gebeurtenis heeft mijn leven veranderd en niet noodzakelijk in de slechte zin van het woord. In mijn hoofd moesten wij die dag sterven, en dat is niet gebeurd.” Achter het kogelvrije glas van de beklaagdenbank hoort El-Khazzani de getuigenissen aan. Omdat iedereen mondkapjes draagt, is het moeilijk enige emotie te bespeuren. Bij het begin van het proces heeft El-Khazzani de feiten toegegeven en spijt betuigd, om enkele uren later te zeggen dat het slechts zijn bedoeling was geweest de Amerikaanse soldaten te doden.

De Thalys-aanslag werd verijdeld, maar de actie bleek tegelijk de eerste van een reeks terreuraanslagen waarin de Belgische terrorist Abdelhamid Abaaoud een hand had, met als dieptepunt de aanslagen in de Bataclan, op de terrassen en in het Stade de France in Parijs op 13 november 2015. Uit het onderzoek is gebleken dat Abaaoud in juli 2015 zelf met El-Khazzani vanuit Syrië naar Brussel is gereisd, via de Balkanroute die op dat moment werd gebruikt door honderdduizenden Syrische en Iraakse vluchtelingen op weg naar Europa. Het is in Brussel dat El-Khazzani op de Thalys zal stappen.

Het proces over de Thalys-aanslag duurt nog tot 17 december. Ondertussen loopt in Parijs ook het proces over de aanslagen tegen Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt Hyper Cacher in januari 2015. Dat was stilgelegd omdat de hoofdbeklaagde ziek is na een besmetting met Covid-19. Een beslissing van de rechtbank om Ali Riza Polat, die de daders aan hun wapens heeft geholpen, dan maar via videolink te verhoren, wordt momenteel door de advocaten van zowel slachtoffers als verdachten aangevochten. Intussen is dat proces verdaagd tot 30 november.