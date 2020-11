De stereotypen storen nu in ‘Goodfellas’

Vooropgesteld: GoodFellas is een geweldige film. Wie wil weten waar Quentin Tarantino de mosterd haalde: nou daar dus onder andere. Camerabravoure, freezeframes en bijdehante voice-overs, een noodlottig gangsterverhaal over grote thema’s als vriendschap, eer en verraad, drie meesterlijke acteurs op de toppen van hun kunnen – behalve Liotta ook De Niro en Joe Pesci. Voeg daar nog Scorseses eigen katholieke en cinefiele obsessies met schuld en boete en seks en geweld aan toe, en voilà, niet zo moeilijk om te begrijpen waarom die film klassiek werd.

Het is echter belangrijk om de film niet alleen vanuit een filmhistorisch of een auteursperspectief te bekijken. Het is anno nu niet te ontkennen dat Scorsese ook onder vuur is komen te liggen om zijn ambivalente houding ten aanzien van vrouwelijke personages (bijvoorbeeld in het op Vimeo te bekijken video-essay ‘The Representation of Women in Martin Scorsese Films’ van Dina Fiasconaro). Ze zijn vaak ondergeschikt aan de mannelijke personages, een slachtoffer van geweld of offeren zich voor hen op.

Dat levert belangrijke discussies op: zelfs als een film bepaalde stereotypen aan de orde wil stellen, in hoeverre draagt dat dan bij aan de verspreiding en normalisering ervan?

Dat leidt tot een tweede belangrijk punt. De film werd ook weer actueel doordat Donald Trump hem uitriep tot een van zijn favorieten. Wat vervolgens Daily Beast-verslaggever Lachlan Markay en Witte Huis-correspondent Asawin Suebsaeng inspireerde tot het schrijven van hun boek Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington (2020). Trumpisme als gangsterisme. En andersom.

Alleen al in de openingscredits zit daarom een essay: Ray Liotta’s Henry Hill (die echt bestond en leefde van 1943 tot 2012) die over de feestelijke bigbandmuziek van Tony Bennett’s ‘Rags to Riches’ (een ode aan de Amerikaanse droom) zegt: „Ik wilde liever een gangster zijn dan president van de Verenigde Staten.”

Het is ironie, het is politiek, het is een statement van jewelste. In 1990 kon je daar een film mee openen. In 2020 zou iemand in het Witte Huis zoiets kunnen zeggen en er dan aan toevoegen: ‘Haha, grapje’. Maar dat gedeelde begrip van ironie is niet meer voor iedereen evident. In hoeverre films als GoodFellas met hun visuele bravoure en hun in sexy beelden verpakte kritiek aan die omkering van waarden hebben bijgedragen, is een vraag die we bij het kijken van de film en het herwaarderen van z’n klassiekerstatus niet uit de weg kunnen gaan.

Gangsterfilm GoodFellas Regie: Martin Scorsese. Met: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco. In: 89 bioscopen ●●●●●

