De ‘kerstbubbel’ is het toverwoord

In het Verenigd Koninkrijk zijn taalvondsten nooit ver weg, ook omdat politici weten dat ze vaak de krantenkolommen en nieuwssites halen en ze daarmee dus aandacht kunnen krijgen. „It’s the season to be jolly, but it’s also the season to be jolly careful”, drukte de Britse premier Boris Johnson de bevolking daarom maandag op het hart. Dinsdagavond werd bekend hoe voorzichtig de Britten de komende Kerstperiode precies moeten zijn.

Wie wil, kan in het VK tussen 23 en 27 december een vaste ‘kerstbubbel’ vormen met twee andere gezinnen. Mochten die gezinnen op afstand van elkaar wonen, dan mag er in de periode gereisd worden om de bubbel te vormen: reizen is nu alleen toegestaan voor werk, zorgtaken of scholing. In Engeland eindigt op 2 december de lockdown en gaan er weer lokale regimes gelden. De zwaarte van die regimes wordt gebaseerd op de besmettingsgraad in een stad of regio.

‘Bubbelvoorstel’

De premiers van de zestien Duitse deelstaten gaan deze woensdag met een soortgelijk ‘bubbelvoorstel’ naar een virtuele bijeenkomst met kanselier Angela Merkel. De bondslanden, die primair verantwoordelijk zijn voor de coronabestrijding, willen dat gezelschappen kunnen uitbreiden van vijf mensen nu naar maximaal tien personen in de periode van 23 december tot en met Nieuwjaarsdag.

Dit betekent wel dat de huidige lockdown, waarbij horeca en evenementenlocaties gesloten zijn, waarschijnlijk voorlopig in stand wordt gehouden. Alleen deelstaten waar het aantal gevallen langdurig onder de vijftig per honderdduizend inwoners per week zakt, krijgen de ruimte om sommige maatregelen de komende maanden verder te verlichten.

Naast de verlenging van de lockdown is er volgens Duitse media ook een dringende oproep in voorbereiding die ervoor moet zorgen dat mensen voor en na de feestdagen enige tijd in zelfquarantaine gaan. Van Merkel is bekend dat ze beducht is voor al te grote versoepelingen, maar de kanselier kan de deelstaatpremiers op dit dossier niet aan de kant schuiven.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde dinsdagavond de route voor de komende maanden aan, die afgelopen weekeinde al grotendeels was uitgelekt. In drie stappen wordt de nu geldende lockdown verlicht en uiteindelijk opgeheven.

Fransen krijgen vanaf 28 november meer bewegingsvrijheid in de directe omgeving en ook gaan de niet-essentiële winkels weer open. Op 15 december wordt de lockdown grotendeels opgeheven en wordt kerk- en theaterbezoek weer mogelijk. Als alles dan goed blijft gaan, kunnen op 20 januari universiteiten, horeca en sportscholen weer mensen ontvangen.

Met Kerst mogen er wat meer familieleden aan tafel zitten, maar grotere bijeenkomsten van diverse samenstelling blijven verboden, aldus de president. „We moeten er alles aan doen om een derde golf en om een derde lockdown te voorkomen.”

