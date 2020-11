Duitse deelstaten: even aanscherpen, dan tien gasten welkom met Kerst

Versoepeling Duitse coronamaatregelen rondom feestdagen op komst

Als het aan de autoriteiten in de zestien Duitse deelstaten ligt, gelden tussen 23 december en 1 januari versoepelde maatregelen in Duitsland. Volgens Duitse media leggen de deelstaten woensdag een plan voor aan bondskanselier Angela Merkel waarin staat dat mensen rond de feestdagen maximaal tien gasten uit meerdere huishoudens mogen ontvangen. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegerekend. Tussen 1 december en 20 december willen de deelstaten de maatregelen eerst aanscherpen, om daarna versoepeling door te voeren.

Nu mogen Duitsers ook tien mensen thuis ontvangen, mits die uit hooguit twee huishoudens komen. Om met de feestdagen bezoek uit meer families toe te kunnen laten, bepleiten de deelstaten vanaf 1 december een tijdelijke aanscherping: terug naar hooguit vijf gasten uit een ander huishouden. De gedeeltelijke lockdown, waarin horecagelegenheden gesloten zijn maar winkels open blijven, wordt tot 20 december gehandhaafd. Het idee is dat het aanhoudend hoge aantal besmettingen zo wordt teruggedrongen. Later in de maand kunnen de regels dan weer worden versoepeld.

Na een paar dagen van afname is het aantal dagelijkse besmettingen in Duitsland dinsdag weer toegenomen. Bij het Robert Koch-Institut, de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in de voorbije 24 uur 13.554 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Maandag waren dat er nog ruim 10.000. Het totaal aantal besmettingen met het coronavirus nadert in Duitsland de miljoen. Ruim 14.000 mensen zijn aan de gevolgen van Covid-19 overleden.

In meerdere Europese landen wordt versoepeling van de maatregelen overwogen, ook met het oog op de feestmaand. De Franse president Emmanuel Macron spreekt vanavond het volk toe over de huidige situatie in het land en eventuele versoepeling van het coronabeleid. Ook in het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op voor een gematigde corona-aanpak rond Kerst, al waarschuwde premier Boris Johnson maandag gezinnen en families nog om „een zorgvuldig oordeel” te vellen over het bezoeken van oudere familieleden.