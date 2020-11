Broekers-Knol blijft bij beslissing Al-Showaikh na kritiek van ambassadeur

De Nederlandse ambassadeur voor Bahrein, die stevige kritiek uitte op immigratiedienst IND omdat die zonder hem te raadplegen asielzoeker Ali al-Showaikh afwees, lijkt „niet volledig bekend” met het asielsysteem. Met die woorden pareert staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) dinsdag per Kamerbrief de uithaal van de diplomaat in een vertrouwelijk inspectierapport van juni. Nederland zette Al-Showaikh eind 2018 uit naar Bahrein, waar hij na een summier proces levenslang werd vastgezet.

In een onderzoek naar de zaak zei ambassadeur Frans Potuyt tegen de Inspectie van Justitie en Veiligheid dat als hij benaderd was, hij de IND had gewaarschuwd dat het Bahreinse regime „zeer hard optreedt” tegen kritische sjiieten en dat het „enkel terugzenden” van sjiieten al risicovol is. Maar, schrijft Broekers-Knol nu, de ambassadeur kende Al-Showaikhs asieldossier niet „in volle omvang”. Bovendien zou een informatieverzoek aan Potuyt volgens haar en de inspectie voorbij zijn gegaan aan de „zorgvuldigheidvereisten” voor asielprocedures.

In de Kamerbrief herhaalt de staatssecretaris haar eerdere conclusie dat Al-Showaikhs zaak „zorgvuldig” is afgehandeld. Volgens Broekers-Knol valt de Bahreiner te verwijten dat hij tijdens zijn IND-gehoor relevante informatie achterhield en „ongeloofwaardig” verklaarde.

Kritiek experts

Broekers-Knol verwijst in haar Kamerbrief naar de inspectie, die schreef dat de IND „alle gebruikelijke stappen” heeft gevolgd. De inspectie oordeelde echter niet over de kwaliteit van die stappen en experts aan wie NRC het rapport voorlegde, concludeerden juist dat de IND steken liet vallen.

In Nederland was Ali al-Showaikh niet welkom, in Bahrein zit hij nu levenslang vast

Belangrijkste kritiek was dat de dienst onvoldoende uitzocht of Al-Showaikh terecht bang was voor vervolging vanwege zijn broers activisme. Broekers-Knol schrijft nu dat de IND mocht concluderen dat Al-Showaikh niets te vrezen had omdat hij Bahrein legaal uitreisde en tot dat moment geen problemen had. De verdenkingen tegen Al-Showaikhs groep kwamen echter pas vlak voor zijn vertrek aan het rollen, bleek eerder al uit onderzoek van NRC, en Bahrein verzocht pas ná Al-Showaikhs vlucht om uitlevering van zijn broer in Duitsland.

In reactie op de Kamerbrief zegt VluchtelingenWerk „geschokt” te zijn over Broekers-Knols conclusie dat niets is misgegaan. Haar „gebrek aan zelfreflectie” verhindert volgens de organisatie dat de IND lessen trekt „die van levensbelang kunnen zijn” voor andere asielzoekers.