Baudet vervreemdt zich van vrienden

De aantrekkingskracht van Thierry Baudet is ook zijn grootste zwakte. Zoals hij al op jonge leeftijd intellectuelen naar zich toetrok, zo deed hij dat later met geestverwanten in zijn denktank Forum voor Democratie, en nog later, toen FVD een partij geworden was, met kiezers. FVD werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 de grootste partij van Nederland. Maar wat Baudet aantrekkelijk maakt – de controverse, de hang naar extreme ideeën – is meteen ook zijn zwakke plek. Gedurende zijn leven vervreemdde hij veel mensen van zich, zoals nu gebeurt met FVD. De partij gaat in chaos ten onder, Baudet heeft vrijwel geen medestanders meer.

Thierry Baudet (37) richtte Forum voor Democratie op in 2014. Twee jaar later boekte hij met de denktank zijn grootste succes: hij was mede-initiatiefnemer van een referendum over het EU-Associatieverdrag met Oekraïne. Zijn nee-kamp won, met 61 procent. Baudet was als student al geïnteresseerd geraakt in Europese integratie. Hij had de term ‘oikofobie’, angst voor het eigene, overgenomen van de Britse conservatief Roger Scruton, die later een van zijn promotors werd. Baudet paste het begrip toe op alle terreinen waar, volgens hem, een politieke en culturele elite de nationale cultuur probeerde te vervangen door internationalisme, multiculturalisme of modernisme.

Radicalisering

Naarmate Baudet meer succes en aandacht kreeg, eerst als schrijver en later als politicus, radicaliseerden zijn uitingen. Baudet ging spreken in apocalyptische termen, alsof westerse beschavingen een doodsstrijd voerden. Elites zouden hun bevolking „homeopathisch verdunnen”. In 2015 zei hij dat hij hoopt dat Europa „dominant blank blijft en cultureel zoals het is”. Hij ging in 2017 eten met de Amerikaanse witte supremacist Jared Taylor, die een blad uitgeeft waarin gepleit wordt voor raszuiverheid. Op Twitter en Instagram plaatste hij begin dit jaar het bericht dat „twee dierbare vriendinnen” zouden zijn lastiggevallen in de trein door „vier Marokkanen”. Het bleek om een controle tegen zwartrijden te gaan.

Sinds 2017, het jaar dat FVD met twee zetels in de Tweede Kamer belandde, is Baudet deel van de politieke wereld die hij zo verfoeit. Andere partijen weten zich niet altijd raad met Baudets grillige optredens en radicale uitspraken.

Geert Wilders had de jaren waarin FVD in de peilingen veel hoger stond dan zijn PVV rustig uitgezeten. „Hij heeft nu de wind mee”, zei hij in de wandelgangen. Wilders liet zich nooit verleiden tot harde uitspraken over zijn belangrijkste electorale concurrent. Hij zei wel een keer, toen Baudet in het buitenland was op gewone Kamerdagen met stemmingen en debatten, dat je als Tweede Kamerlid in de Kamer je werk moest doen. Dat vond híj in elk geval.

Baudet vond dat het zijn kiezers niet uitmaakte of hij daar was. Hij creëerde een zuil buiten het parlement, met een FVD Journaal op YouTube, boeken en een eigen uitgeverij. Hij hield heel lang vol dat het Kamerwerk een slecht toneelstuk was, waar hij op neerkeek. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 lachte bijna de hele Tweede Kamer hem uit. Dat was toen Baudet meende dat hij Rutte op een leugen had betrapt. Die zei dat hij zijn mening in het debat soms had aangepast, en dus luisterde naar argumenten. Maar volgens Baudet was dat onzin. „U wijst moties af of u laat ze aan het oordeel van de Kamer.”

Rutte kleineerde Baudet. Die snapte het niet, zei hij. Konden de microfoons en camera’s even uit? Want nu werd het „pijnlijk”. Zacht: „Als wij van de regering zeggen dat we een voorstel ‘oordeel Kamer’ laten, bedoelen we dat we het ermee eens zijn. Dat zou u ook weten als u hier wat vaker was.”

De verkiezingsnederlaag van 2019 kwam hard aan bij Rutte en zijn partij. In de campagne voor de Europese Verkiezingen, in mei van dat jaar, probeerde de VVD daarom een tweestrijd te creëren tussen VVD en FVD. Rutte en Baudet gingen in de Rode Hoed in debat, dat live op televisie werd uitgezonden. Wat de VVD hoopte, gebeurde ook: Baudet raakte de draad kwijt en zei wat hem maar inviel („Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?”). De PvdA werd overigens de grootste partij.

Maar de neergang van FVD was al ingezet. Zoals vaak in zijn leven raakte hij in conflict met bondgenoten. Henk Otten stapte uit FVD, in de partij ontstond een scheuring. Sindsdien is de onrust niet gaan liggen. Wel ging FVD meebesturen, in Noord-Brabant.

In de Kamer ging Baudet zich in de loop van de jaren anders gedragen. Debatteren noemde hij in 2018 nog „beneden mijn waardigheid”, later zei hij weleens dat hij er echt zin in had. Maar hij bleef opvallen – soms door zijn afwezigheid bij belangrijke debatten, soms door onvoorspelbaar gedrag in de plenaire zaal. Hij kon opeens iets roepen, met zijn armen zwaaiend langs de bankjes lopen.

Thierry Baudet zet een stap terug in de beweging die hij, zo zei hij eens, „helemaal alleen” had opgericht, „zonder medestanders”. Onduidelijk is nog of hij een andere rol in FVD kan spelen. „Ik ben niet klaar met de politiek, niet klaar met Forum, en nog helemaal niet klaar met Nederland”, zei hij dinsdag, voor het partijbureau in Amsterdam. Naast hem stond alleen nog de nieuwe partijvoorzitter.