Tussen Nederland en Suriname ligt teleurstelling altijd op de loer

Een Nederlandse minister die op een receptie in Paramaribo een in Nederland veroordeelde drugscrimineel tegenkomt? Best spannend.

Het is wat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) woensdag te wachten staat tijdens de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Ook de voormalige rebellenleider Ronnie Brunswijk zal daar zijn. Hij is in 1999 in Haarlem bij verstek veroordeeld voor cocaïnesmokkel, maar sinds kort vicepresident, tweede man van Suriname kortom, en dus moeilijk te negeren.

Geluk bij een ongeluk: door de coronapandemie kunnen er geen handen worden geschud. Maar wat als Brunswijk op Blok afstapt en hem aanspreekt?

Over deze en andere vragen wordt al maanden nagedacht op Bloks ministerie, nu de relatie met Suriname in de lift zit en de contacten zich razendsnel vermenigvuldigen. Tien jaar lang bemoeilijkte sterke man Dési Bouterse het diplomatieke verkeer, de afgelopen jaren had Nederland zelfs geen ambassadeur meer in Suriname. Sinds juli zit er een nieuwe president, Chan Santokhi. Vorige week werd de relatie op ambassadeursniveau hersteld.

Blok sprak onlangs in de Kamer van „een nieuw licht”. Coalitiepartijen regelden extra middelen voor projecten die de economische groei een zetje moeten geven, door middel van „capaciteitsopbouw en kennisdeling”. En ook visumliberalisatie ligt op tafel. Technologisch is daar nog veel voor nodig (zoals de invoering van biometrische paspoorten) en uiteindelijk beslist de Europese Commissie of het echt kan, maar Nederland wil Suriname helpen om die hordes te nemen, ook met extra geld.

Gelijkwaardigheid

Het nieuwe sleutelwoord: gelijkwaardigheid. „Samen ondernemen en samen groeien”, in de woorden van Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert (CDA). In het verleden viel Suriname onder de categorie ‘ontwikkelingshulp’, wat als vernederend werd ervaren, ook in het licht van het koloniale verleden. Dat is wat beide landen betreft voorbij. Nu draait de relatie om ‘technische assistentie’, waarbij Nederlandse organisaties, zoals de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie of de douane, zullen worden gekoppeld aan Surinaamse equivalenten.

Over Brunswijk zei Blok onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat hij „geen contact” met de vicepresident zal onderhouden, „tenzij hier een functionele noodzaak voor is”. Oftewel: op een receptie zal hij Brunswijk niet actief opzoeken, maar hij zal ook niet voor hem wegrennen.

Het laat zien hoeveel het er Nederland aan gelegen is om de band te herstellen, niet in de laatste plaats door de grote, 356.000 personen tellende Surinaamse diaspora in Nederland, ruim een derde van het totaal aantal Surinamers. Den Haag, zo klinkt het, streeft naar een positieve, volwassen relatie die wel tegen een stootje kan, ondanks al die historische gevoeligheden.

Teleurstelling ligt op de loer

Aan optimisme, kortom, geen gebrek. Maar hoogleraar Marten Schalkwijk, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit, en betrokken bij het economische herstelplan van Santokhi, is er niet gerust op. Als de geschiedenis van de Nederlands-Surinaamse betrekkingen iets laat zien, dan is het wel dat de teleurstelling altijd levensgroot op de loer ligt. Schalkwijk schreef in 1994 een boek over die relatie met de veelzeggende titel Suriname, het steentje in de Nederlandse schoen. „Eén factor is belangrijk”, zegt Schalkwijk. „Nederland moet niet zo dralen als in 1988.”

Dat jaar waren er net verkiezingen geweest na de jaren van militaire dictatuur onder Bouterse. Nederland kwam met zo veel voorwaarden voor hervatting van de bij de onafhankelijkheid in 1975 overeengekomen ‘verdragshulp’ dat Suriname nauwelijks in staat was de economische misère die de militairen hadden achtergelaten te boven te komen.

Eind 1990 herhaalde de geschiedenis zich: weer een coup, weer een failliete boedel en weer een Nederland dat niet over de brug kwam. Luttele jaren later nam Bouterses partij na verkiezingen de macht over.

Het huidige scenario vertoont nu al één wezenlijke overeenkomst met toen: na tien jaar president Bouterse is Suriname opnieuw een failliete boedel. Paramaribo heeft al aangeklopt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De staatsschuld van omgerekend 3,4 miljard euro drukt loodzwaar op het land. Door geldontwaarding zien Surinamers hun al kleine salarissen verdampen. Het dringende beroep dat de nieuwe regering doet op Surinamers in het buitenland om financieel bij te springen, voelt als een wanhoopskreet.

Het goede nieuws is volgens Schalkwijk dat de samenwerking in de afgelopen jaren wezenlijk is veranderd: draaide het vroeger vooral om projecten op staatsniveau, nu wordt er meer ‘van samenleving tot samenleving’ geopereerd. Al in 2008 werd de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname in het leven geroepen waaraan tot nu circa 25 miljoen is besteed. Het gaat om niet-commerciële projecten van maximaal 200.000 euro met minstens één Surinaamse en één Nederlandse organisatie op gebied van onderwijs, zorg, cultuur of milieu en ecologie. „Het is weinig bureaucratisch en een verademing vergeleken met de samenwerking van staat tot staat”, zegt Schalkwijk die zelf nauw bij de projectcoördinatie is betrokken.

Volgens Schalkwijk zou Nederland de twinningfaciliteit een extra impuls kunnen geven, door extra geld vrij te maken. Juist versterking van onderwijs, gezondheidszorg en de rechtsstaat, die de afgelopen tien jaar onder de regering-Bouterse zijn verzwakt, is volgens hem een belangrijke prioriteit. „Je zou dat kunnen uitbreiden naar kleine economische projecten’’, zegt hij. „Er zijn bedrijven in Nederland die bijvoorbeeld technische bijstand en trainingen kunnen geven.”

Vis en schaaldieren

Dat er economisch een wereld te winnen valt is evident: de Surinaamse export naar Nederland, vooral vis en schaaldieren, was in 2019 goed voor 29 miljoen euro, een daling ten opzichte van de jaren daarvoor, zo meldde minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) recent aan de Tweede Kamer. Andersom kwam de Nederlandse export uit op 223 miljoen euro, een groei ten opzichte van de afgelopen jaren weliswaar, maar nog steeds minder dan tien jaar geleden.

Kaag zat eerder deze maand online een ‘businessforum’ voor om de animo over en weer te vergroten. Vooralsnog gaat dat moeizaam: de economische crisis, de zware beslissingen die Santokhi daardoor moet nemen en de daardoor groeiende kritiek op de president – het schept weinig vertrouwen. Kaag kan bedrijven aanmoedigen, maar uiteindelijk niet dwingen om te investeren. Wel wordt er in Den Haag gedacht aan het opzetten van een handelsmissie volgend jaar, als de coronacrisis het toelaat.

In puur economische zin is Suriname een kleine markt voor Nederland. En tegelijkertijd is het opletten geblazen: de recente ontdekking van olievelden voor de Surinaamse kust geldt als een mogelijke game changer, al zal de exploitatie daarvan zeker nog vier jaar op zich laten wachten. Hoe dan ook: het Suriname van nu is niet meer dat van twintig of dertig jaar geleden. Destijds, zegt Schalkwijk, was er vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk (buurland vanwege Frans-Guyana) altijd druk op Nederland om problemen in Suriname op te lossen. „Nu hebben de VS en Frankrijk zelf veel meer belangstelling voor Suriname.”

Dat heeft niet alleen met olie te maken, maar ook met allerlei geopolitieke belangen. In het Suriname van Bouterse werden de deuren opengezet voor China, dat bruggen, huizen en straten bouwde in ruil voor loyaliteit, bijvoorbeeld in internationale gremia zoals de Verenigde Naties. En Suriname ligt in de buurt van Venezuela, waar de VS al jaren een politieke verandering proberen te forceren, uit angst voor de groeiende Russische en Iraanse invloed. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, was Stef Blok zelfs al voor met een bezoek aan Paramaribo, afgelopen september.