Dit weekend bingede ik met mijn zus en mijn neven (14 en 12) de Netflixserie The Queen’s Gambit, over een jonge vrouw die in de jaren zestig furore maakt in de schaakwereld. De jongens waren enorm onder de indruk, maar de oudste (type persoon dat zich nog eens dood zal denken) zat binnen vijf minuten alweer te piekeren.

„Wat nou als die hoofdpersoon in een tijd leefde waarin er nog geen schaken bestond”, zei hij. „Dan had ze dus helemaal niets aan die gave.”

„Wauw ja”, zei mijn zus, „dat is net zoiets als dat je fantastische benen hebt voor wielrennen, maar je in een fietsvrije zone als de Middeleeuwen ter wereld kwam.”

„Of dat je in theorie aanleg hebt om heel snel te kunnen lezen, maar helaas in de Steentijd leeft”, zei de jongste.

Ik moest toch even grinniken. Het enige waar ik bovengemiddelde aanleg voor heb, is haargroei, vooral op mijn benen, maar daar zijn voor zover ik weet nog geen kampioenschappen in.

„Dus of je iets hebt aan je gave, ligt er maar net aan of je in een periode leeft waarin er plek voor is”, zei de oudste.

„Dat is best verdrietig”, zei de jongste. „Geweldige schakers zouden in bepaalde tijdperken overbodig zijn geweest.”

„Nee joh”, zei mijn zus, „want de vereisten om goed te kunnen schaken, zoals patroonherkenning, strategie, planning, een megageheugen en ruimtelijk inzicht, kan je ook prima voor andere dingen inzetten hoor. Veldslagen, bijvoorbeeld, of dictaturen.”

‘Maar ze hadden niet geweten dat ze ergens echt echt echt echt echt heel erg goed in waren”, jammerde de jongste, en keek met een schuin oog naar zijn broer, een jongen die in van alles uitblinkt. Mijn jongste neef kan enorm goed koken, maar dat verbleekt bij de kunstjes van de oudste, die op rijm kan praten, zichzelf Spaans en Japans leerde en op zijn elfde zijn eerste debattoernooi won.

„Iedereen die ergens in uitblinkt, heeft gewoon het geluk dat het een uitlaatklep heeft, dat het waar te nemen valt”, zei ik tegen de jongste. „Jij bent vast ergens de allerbeste in, het bestaat alleen gewoon nog niet.”

Dat had hem kunnen deprimeren, maar zijn gezicht klaarde helemaal op.

„Ik ben een onzichtbare grootmeester!” riep hij.

Zoals tallozen, dacht ik, die er niets aan kunnen doen dat hetgeen waarin zij excelleren, nog niet bestaat.

„Ik ben een verborgen kampioen”, glunderde mijn neefje. De rest van die dag viel alles mee.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 november 2020