Een vriendin en ik waren een stukje aan het varen. We hadden een superleuke middag gehad en wilden wel weer naar huis. We waren nog geen twee minuten op weg of de motor viel uit. Al snel lagen we in het riet. Na een tijdje kwam er een boot die ons wel een stukje wou slepen. We hadden een lijn vast, maar omdat we zo snel gingen was dat best zwaar. We kwamen niet meer bij. De vreemde vrouw maakte een foto van ons die we nooit meer terug hebben gezien. Waarschijnlijk staat-ie ergens op Facebook. Mijn buurmeisje lag op een ander eiland en kon ons wel naar huis slepen. Het was een bijzonder avontuur.

