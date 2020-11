Tussen intiem gevoel en onwrikbare regels

Een vraag van een islamitische leerlinge aan haar lerares, geciteerd in een krant, trof me: „Juf, waarom vernederen ze ons zo?” Het ging, uiteraard, over cartoons waarop met de profeet werd gespot. Het helpt niet om te zeggen: „Je moet je niet vernederd voelen, het is niet persoonlijk.” Het helpt ook niet om te zeggen: „Ja dat mag nu eenmaal.” Dat neemt de vernedering niet weg. De Tweede Wereldoorlog, althans het succes van het nazisme, zou onder meer voortgekomen zijn uit de voor Duitsland vernederende Vrede van Versailles, er hebben mensen zelfmoord gepleegd omdat ze zich vernederd voelden, vernederende straffen zoals schandpalen, openbare afranselingen en executies zijn afgeschaft, strafvermindering wordt soms gegeven omdat iemand al genoeg gestraft is door het openbaar maken van zijn of haar daden. Dus wat vernedering is, dat hoef je eigenlijk niemand te vertellen.

Behalve als het om een heilige gestalte gaat die ons niets en iemand anders alles zegt. Iedereen zou zo’n meisje begrepen hebben als het niet om Mohammed maar om haar eigen vader gegaan zou zijn. Al is dat wel echt iets anders. Ooit was ik in een klooster voor een reportage en een van de monniken zei dat hun leven een liefdesrelatie met God was. Dat moest ik, als getrouwde vrouw, kunnen begrijpen. „Mijn man is zichtbaar”, zei ik. „Hij zegt iets terug.” Dat verschil leek me cruciaal. Een levend mens kun je beminnen, of vernederen.

Maar in het gevoelsleven maakt het misschien ook weer niet zo heel veel uit. We houden ook van mensen die er niet zijn, omdat ze ver weg zijn, of van mensen die er helemaal niet meer zijn. Natuurlijk is dat anders, maar dat maakt de liefde niet per se minder. Iemand kan mooier, groter, beminnelijker worden júíst als die nooit iets terugzegt en je het moet doen met de uitspraken die er liggen. Er kan een geur van heiligheid omheen gaan zweven.

Mensen kunnen vaak niet praten over wat ze heel diep aangaat, dat is letterlijk onuitsprekelijk. Geloofsuitingen en -voorstellingen zijn verpakt in beeldspraak en in rituele vormen die een aanduiding zijn van het heilige, niet het heilige zelf. Maar omdat er zoveel onuitsprekelijk is, worden ook de vormen bijkans heilig, en soms, bij uitbreiding, de regels van een godsdienst. ‘Niet afbeelden’ bijvoorbeeld. Een afbeelding haalt het heilige naar beneden, maakt het te concreet – denk aan die ‘man met de baard’ die voor menig ongelovige hetzelfde is als wat men als God aanduidt. Die man met de baard mag je best bespotten. Een schertsfiguur! Net als dat baardige mannetje in het zwart!

Maar voor dat meisje was de voorstelling van de geliefde heilige figuur als een mannetje met een baardje al te veel, want een naar beneden halen van het heilige en onuitsprekelijke. Als men dan ook nog eens grappen uithaalt met dat mannetje, vernedert dat haar diepste gevoelens.

Dat kan denk ik iedereen wel begrijpen. Het is de stap tussen dat intieme gevoel en de onwrikbare regels die we niet kunnen nemen. Om nog maar niet eens te praten van de weerzinwekkende stap van die regels naar een moord. De gevoelens van die leerlinge moeten gerespecteerd worden, maar verstarde regels, onwrikbare omkledingen van het geloof niet. Al pratend en denkend en handelend stappen we steeds van het ene niveau naar het andere, soms zonder veel onderscheid te maken. Je kunt immers niet steeds van een specifiek individu uitgaan en al je denken en handelen baseren op het vermijden van pijn of vernedering voor die ene. En zo wordt het kwetsen onvermijdelijk. Daar gaan we, lompe vrijheidsstrijders.

