Turkije woedend over Duitse wapeninspectie op Turks vrachtschip

Turkije heeft de gezanten van Duitsland, Italië en de Europese Unie in Ankara op het matje geroepen om uitleg te geven over een Duitse wapeninspectie op een Turks vrachtschip op de Middellandse Zee. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Duitse militairen gingen zondagavond zonder toestemming van Turkije aan boord van de Roselina A vanwege vermoedens dat met het schip wapens naar Libië werden gebracht. Bij de controle, die vanwege Turks protest eerder werd beëindigd, werd niets gevonden.

Volgens Duitsland hadden de militairen van het fregat Hamburg - dat aangesloten is bij een EU-missie - wel toestemming gevraagd om aan boord te komen, maar kregen zij geen reactie. Na uren te hebben gewacht zouden zij besloten hebben dat er sprake was van „impliciete toestemming” en begonnen ze met de controle. Duitsland stelt dat met deze gang van zaken „alle procedures doorlopen” zijn.

Turkije heeft een andere versie van het verhaal. Volgens dat land was er wél gereageerd op het Duitse verzoek: de kapitein van de Roselina A zou informatie over de vracht (humanitaire hulpmiddelen) en de vaarroute hebben gedeeld met het fregat. Toestemming voor een controle was echter niet verleend. Door toch aan boord te gaan en de inspectie uit te voeren, hebben Duitsland en de Europese Unie volgens Turkije internationale wetgeving geschonden.

Het fregat Hamburg maakt deel uit van de Europese militaire missie Irini die uitvoering geeft aan het wapenembargo van de Verenigde Naties aan Libië. Het doel van de missie is om wapenleveranties aan Libië over zee te controleren. Turkije steunt de Libische regering die al jarenlang oorlog voert tegen rebellen die gesteund worden door Egypte en Rusland.

