Trump slaat een (laatste) keer toe in het Midden-Oosten

In een piepklein hoekje moet president Trump toch een piepklein twijfeltje koesteren of hij na 20 januari zijn heerlijke, heerlijke tijd als president kan voortzetten. Want waarom zou hij in het Midden-Oosten anders zo veel actie ondernemen die niet anders kan zijn bedoeld dan het zijn opvolger Biden aanzienlijk moeilijker te maken om een beleid door te voeren zoals hij dat in toespraken en artikelen heeft aangekondigd?

Tactiek van de verschroeide aarde worden de acties van Trump c.s. wel genoemd. Zodat er 20 januari niets meer overeind staat in een regio die Trump zelf wel „met bloed bevlekt zand” heeft genoemd. Maar rond Iran bijvoorbeeld wordt juist een muur gebouwd, een muur van nog veel meer sancties dan waarmee het land al is bestookt. Die moeten Biden verhinderen terug te keren in het nucleaire akkoord waar Trump in 2018 is uitgestapt. Wat overigens ook zonder dat sanctiebombardement al een hele kluif zal worden.

Ik kan nu doorgaan met de wapenleverantie van 23 miljard dollar aan de Emiraten – F-35-gevechtsvliegtuigen, gewapende drones en raketten – die Washington nog snel even probeert door te drukken. Of het plan om de Jemenitische Houthi’s tot ‘Buitenlandse Terroristische Organisatie’ te bombarderen, dat zowel een vredesproces als hulp aan de lijdende bevolking zwaar zou bemoeilijken. Maar dit is nog maar een plan, zij het onzalig, in tegenstelling tot de cadeaus die minister Pompeo vorige week voor Israël meebracht.

Pompeo werd de eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die een bezoek bracht aan een Israëlische nederzetting in bezet gebied, twee zelfs, waaronder Psagot bij Ramallah. Niet toevallig. Psagot herbergt op geconfisqueerd Palestijns land een wijngoed waarin de familie Falic uit Florida, donors van Trump, een van de grootste investeerders is. Vorig jaar bracht het domein een rode Pompeowijn uit, volgens zijn etiket, aldus de BBC, „verfrissend, fruitig en prachtig gebalanceerd”. U ziet Pompeo voor zich.

De wijnmakerij bond in 2017 de strijd aan tegen Europese richtlijnen om product of Israel op zijn flessen te mogen afdrukken. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde vorig jaar dat dat niet mag: op het etiket moet duidelijk staan dat de wijn uit een nederzetting komt. Volgens internationaal recht zijn nederzettingen immers illegaal. Maar niet volgens Trumps Amerika; in de VS moeten voortaan juist alle goederen uit (bezette) gebieden waar Israël het gezag uitoefent als ‘product van Israël’ worden gelabeld, zo maakte Pompeo vorige week bekend. Tegelijk bestempelde hij de Palestijnse boycotbeweging BDS, die vecht voor beëindiging van de bezetting, als antisemitisch. Het idee is dat elke boycot van de nederzettingen doorredenerend neerkomt op ontkenning van de legitimiteit van Israël en dat is antisemitisch. Het zou me niet verbazen als Psagot een nieuwe zaak tegen Europa aanspant.

Maar we hadden het over Biden. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël (Trump, 2017) gaat hij niet terugdraaien. Maar hij is een voorstander van de oude tweestatenoplossing, en hij heeft eerder gezegd dat hij maatregelen van Trump ongedaan zal maken die een Palestijnse staat naast Israël in de weg staan en internationale normen schenden. Trumps ‘Plan van de Eeuw’ gaat vast de prullenbak in. Maar worden de nederzettingen weer illegaal, wordt de Westelijke Jordaanoever weer bezet, wijn uit Psagot geen product van Israël en BDS niet antisemitisch? Ik ben benieuwd.

