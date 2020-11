Tony Blinken moet de VS terugbrengen naar het multilaterale overleg

Een resolute breuk met president Trumps ‘America First’-doctrine. Met Anthony Blinken als zijn vermoedelijke minister van Buitenlandse Zaken laat president-in-spe Joe Biden blijken dat de Verenigde Staten na vier jaren van nationalistisch isolationisme terugkeren naar de wereld van het multilaterale overleg.

Blinken, wiens voordracht naar verwachting dinsdag officieel bekend wordt, is er als buitenlandveteraan van overtuigd dat veel wereldproblemen grensoverschrijdend zijn en alleen in allianties aangepakt kunnen worden. „Of het nu klimaatverandering is, een pandemie, of de verspreiding van slechte wapens – het is een open deur om te stellen dat die geen van alle een unilaterale oplossing kennen. Zelfs een machtig land als de VS kan die niet alleen aan”, stelde hij deze zomer tijdens een groepsgesprek bij het Hudson Institute.

Daartoe wil de 56-jarige Blinken, een voetballende Beatles-fan die als diplomatenkind deels in Parijs opgroeide, allereerst de transatlantische banden aanhalen. „Europa is onze eerste, niet onze laatste optie bij het aangaan van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.”

Omdat de VS zich onder Trump deels terugtrokken uit de naoorlogse wereldorde, heeft hij veel reparatiewerk te verrichten. Blinken moet onder meer navolging geven aan Bidens beloftes de VS weer te laten aansluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en – het lastigste – het nucleair akkoord met Iran nieuw leven inblazen. Meest urgent is verlenging bereiken van het New START-wapenverdrag met Rusland, dat twee weken na Bidens inauguratie al afloopt.

Goede band met Biden

De vloeiend Frans sprekende Blinken draait al decennia mee in de hogere regionen van de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Hij schreef speeches voor president Clinton (1993-2001) en bekleedde later topposities op het State Departement (Buitenlandse Zaken) en binnen de Nationale Veiligheidsraad. Hij is een zeer goede bekende van Joe Biden: hij werkte voor de Buitenlandcommissie van de Senaat toen Biden daar lid van was, en werd diens veiligheidsadviseur toen Biden vicepresident werd.

Steeds toonde Blinken zich een bedachtzaam pragmaticus, zij het met een „vleugje interventionisme”, zoals The Washington Post in 2013 schreef. Als stiefzoon van een in Polen geboren Holocaust-overlever (internationaal topadvocaat Samuel Pisar) hecht Blinken aan democratie en mensenrechten. Zo was hij in 2011 (anders dan Biden) voor ingrijpen in Libië en bepleitte hij in 2013 militaire actie tegen de Syrische leider Assad, toen diens leger chemische wapens inzette tegen zijn eigen volk. President Obama schrok hiervoor terug: volgens velen een van de dieptepunten in zijn buitenlandbeleid. Toen Trump in 2017 wél ingreep na een Syrische gifgasaanval, prees Blinken dit.

In vier jaar Trump is de wereld fors veranderd – en dan met name de Amerikaanse relatie met die andere wereldmacht, China. In de podcast Intelligence Matters stelde Blinken onlangs dat Trump ,,autocratieën als China en Rusland onze problemen liet uitbuiten” en zo mondiaal een ,,democratische recessie” ontketende. Hij zal veel bondgenoten moeten vinden om die te keren.

Aanstaand president Joe Biden zou snel nog twee namen bekendmaken van zijn buitenlandploeg: Jake Sullivan (43) was eerder adviseur van Biden en oud-buitenlandminister Hillary Clinton. Hij wordt genoemd als nieuwe Nationaal Veiligheidsadviseur. Linda Thomas-Greenfield (68) werkte al in de Reagan-jaren 80 op ‘State’ en zou VN-ambassadeur worden. Haar voordracht is signaal aan het corps diplomatique dat de uitholling van hun dienst gestaakt wordt.