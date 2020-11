Toen ik mijn WW zag, schrok ik wel’

in

‘Als rayonleider stuurde ik tot voor kort dertig medewerkers aan, maar toen het coronavirus in Nederland opspeelde, werd mijn baan wel heel zwaar en hectisch. Ik ging over de schoonmaak in de zorg, dus er was enorm veel te doen, en intussen waren de schoonmakers heel ongerust. Ik kreeg allerlei vragen: of mensen nog wel naar hun werk konden komen, of ze geen risico liepen het virus op te lopen, of we nog wel dicht bij de cliënten konden komen.

„Ik raakte overspannen en kwam ziek thuis te zitten. Omdat ik een tijdelijk contract had, zei mijn leidinggevende dat ze het niet meer konden verlengen. Mijn collega’s met een vast contract die thuiszaten omdat er bij hun afdeling niks te doen was, moesten mijn werk overnemen.

„Nu zit ik sinds deze maand in de WW en heb ik maandelijks 500 tot 600 euro minder dan wat ik in loondienst verdiende. Toen ik dat voor het eerst zag, schrok ik wel even. Intussen zoek ik naar een nieuwe baan. Niet meer in de schoonmaakbranche – al voor corona was de werkdruk daar hoog en de marge erg klein. Daar heb ik altijd veel moeite mee gehad. Ik zou liever mensen coachen in het veranderen van hun leven. Ik was een stevige drinker, had overgewicht, rookte en ik heb COPD, maar sinds drie jaar ben ik gezonder gaan leven. Als ervaringsdeskundige zou ik anderen dus heel goed kunnen begeleiden.”

‘Ik heb uitgerekend dat mijn zoon en ik, nu ik in de WW zit, maandelijks 406,65 euro overhouden om boodschappen van te doen, af en toe naar de kapper te gaan, kleren te kopen en te sparen. Of dat gaat lukken. moet ik nog zien, per dag is dat ongeveer 13 euro. Het voelt een beetje alsof ik in de bijstand zit, dat is gek. Ik werk al sinds mijn achttiende en ik heb nooit in de WW gezeten, ik was altijd financieel onafhankelijk.

„Als ik iets wil, dan ook het liefst meteen. Dus toen ik nog een vaste baan had en vond dat de tuin opgeknapt moest worden, nam ik een lening bij de bank om dat te bekostigen. Het was natuurlijk beter geweest als ik ervoor had gespaard, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik in de WW terecht zou komen. Die lening aflossen kost me nu 94 euro in de maand.

„Het scheelt dat ik sinds oktober ben gestopt met roken, ik rookte iets minder dan een pakje per dag. Dat is maandelijks toch snel zo’n 175 euro aan shag en sigaretten. Je kunt je afvragen of het niet extra moeilijk is te stoppen met roken als je je baan verliest, maar ik zie het juist als een tijd van verandering. Ik heb al twee jaar geen alcohol meer gedronken, ben gaan sporten en 23 kilo afgevallen. Dus dat roken moet nu ook stoppen.”

Netto-inkomen: 1.291 euro (WW), 524 euro toeslagen, 250 euro kostgeld (alimentatie zoon) Vaste lasten: wonen 795 euro, mobiel/internet/tv 110 euro, verzekeringen 324 euro, vijf katten 50 euro, sportschool 35 euro, abonnementen 69 euro, auto 179 euro, aflossen 94 euro Sparen: even afwachten of dat nog lukt Laatste grote aankoop: vakantie Spanje 400 euro

