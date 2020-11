Tieners verdacht van mishandeling tijdens mogelijke ‘pedojacht’ Goes

De politie heeft de afgelopen dagen in Zeeland acht tieners aangehouden voor de mishandeling van een man ruim een week geleden in Goes. Het gaat om verdachten tussen de veertien en zestien jaar oud, meldt de politie maandag. Mogelijk was de mishandeling het resultaat van een zogenoemde pedojacht.

Bij het incident, vorige week zaterdag, werd het slachtoffer door een groep jongens en meisjes in elkaar geslagen. Getuigen vertelden tegen de politie dat er „pedo” naar de man werd geroepen. Hij belandde in het ziekenhuis en deed later aangifte. Inmiddels is hij weer thuis. In de week erna pakten agenten vervolgens de acht verdachte jongens en meisjes op. Sommigen zitten nog vast, anderen zitten thuis. Waarom de daders dachten dat de man een pedoseksueel is en hoe ze hem hebben gevonden, is onduidelijk.

Lees ook: Pedojagers presenteren zich als helpers van de politie, maar die wil dat het stopt

Ook in Drenthe loopt een onderzoek naar tien incidenten waarbij vermoedelijk pedojagers betrokken waren, bleek afgelopen vrijdag. In Emmen en Assen werden daarbij meerdere mannen bedreigd en mishandeld. Ook werden vernielingen aangericht. Tot dusver is er voor de Drentse voorvallen nog niemand gearresteerd. De incidenten kenden ongeveer eenzelfde verloop: mannen maakten via internet een afspraakje en werden op de afgesproken plek opgewacht door onbekenden die hen intimideerden of mishandelden.

De zogeheten pedojagers doen zich op chatwebsites en contactapps voor als minderjarige en proberen een date af te spreken met een volwassene. Ter plaatse confronteren ze deze persoon, waarbij het er soms gewelddadig aan toegaat. Eind oktober overleed tijdens een uit de hand gelopen pedojacht in Arnhem een 73-jarige man die een afspraakje zou hebben gemaakt met een 15-jarig meisje. De afgelopen maanden hebben zich volgens de politie ruim 250 incidenten met pedojagers voorgedaan. Politie en justitie roepen pedojagers met klem op hun activiteiten te staken, omdat die snel uitmonden in eigenrichting.