Een van de bijzondere restaurants die we de afgelopen jaren in Londen bezochten is Ikoyi: gebaseerd op de West-Afrikaanse keuken met bijbehorende ingrediënten en specerijen en geheel terecht bekroond met een Michelinster. We aten er de lekkerste gekaramelliseerde bakbanaan met chili en een rokerige jollofrijst zo vol van smaak dat ik er nog regelmatig naar verlang.

Misschien is dat de combinatie die ik het spannendst vind, wanneer aardse gerechten op een verfijnde manier geherinterpreteerd worden. Zeg maar het soort eten waar de Franse keuken lang de neus voor ophaalde en die nu de internationale gastronomie verrukkelijk verrijkt. Wie bekend is met de smaken wordt verrast en degene voor wie het allemaal nieuw is, wordt overrompeld door de een na de andere verrassing.

Ik verheug me altijd op nieuwe ontdekkingen. Door Ikoyi, de loftuitingen op de Ethiopische keuken door een vriend en zeker ook sinds een bezoek aan Timboektoe waar ik proefde hoe de Marokkaanse smaken nog steeds doorklinken in de lokale gerechten dankzij de Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta die de stad in de veertiende eeuw aandeed, ben ik bovenmatig geïnteresseerd in de keukens van het chronisch onderbelichte Afrika. Het continent wordt nog te vaak als één geheel gezien terwijl de culturele, historische, politieke, religieuze en culinaire diversiteit enorm is.

Africola, ‘Modern Afrikaans Eten met een Attitude’ van de Zuid-Afrikaanse chef-kok Duncan Welgemoed trok dus meteen mijn aandacht. En hoewel het zeker Zuid-Afrikaanse gerechten bevat, is de collectie recepten meer een weerspiegeling van Welgemoeds culinaire leven dat in Zuid-Afrika begon met zijn huishoudster annex surrogaatmoeder die hem de Afrikaanse keuken leerde kennen, zijn avonturen in Londense en Parijse (sterren)restaurants en uiteindelijk het Australische Adelaide waar hij zijn succesvolle restaurant Africola bestiert.

Het boek knalt van de kleuren, bijzondere gerechten (kangoeroe en haai!) en een toon die lekker dwars is en oneerbiedig – soms iets té. Welgemoed haalt uit naar beroemde tv-koks, vertelt swingend over zijn leven en deelt een bonte collectie gerechten waarmee hij aantoont lak te hebben aan trends en verwachtingen. En dat laatste is in deze tijd geregeerd door trends een verademing.

Duncan Welgemoed Africola Fontaine 256 blz. € 29,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2020