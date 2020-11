Thierry Baudet stopt als lijsttrekker en leider Forum voor Democratie

Thierry Baudet stopt als lijsttrekker en leider van Forum voor Democratie. Dat heeft hij maandagavond bekendgemaakt in een video op Twitter. De politicus stelt dat er sprake is van een trial by media over de beschuldigingen aan het adres van leden van de jongerenafdeling JFVD. Baudet blijft wel aan als Tweede Kamerlid en als partijvoorzitter en wil „graag” op de kieslijst komen als lijstduwer.

Afgelopen week doken extreem-rechtse uitspraken op die FVD-jongeren hadden gedeeld in WhatsApp-groepen en op sociale media. Een aantal van deze jongeren bekleedde belangrijke posities binnen de JFVD. Dit voorjaar had het bestuur van de jongerenpartij juist beterschap beloofd vanwege andere extremistische uitspraken die boven water waren gekomen.

Eerder op maandag meldde NRC dat de volledige politieke top een ultimatum had gesteld aan Baudet en het partijbestuur, waarvan Baudet zelf de voorzitter is. Prominente leden eisten dat de JFVD volledig ontbonden zou worden, alvorens een doorstart gemaakt kon worden. Ook drongen zij aan op het vertrek van de in opspraak geraakte Freek Jansen als voorzitter van het JFVD-bestuur en als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jansen geldt als de rechterhand van Baudet, maar wordt door de kritische leden juist verantwoordelijk gehouden voor het binnenhalen van extreemrechtse jongeren binnen Forum en de JFVD.

Lees ook: Top FVD stelt Baudet ultimatum: Jansen moet weg

Crisisberaad

Maandagavond om 20.00 uur zou de partijtop bijeenkomen voor een crisisberaad. Met zijn videoboodschap koos Baudet de vlucht naar voren. Hij trad terug als lijsttrekker, maar nam het ook op voor Jansen. „Natuurlijk: als er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, dan moet daar tegen worden opgetreden”, zei Baudet. „Maar ik kan me niet verenigen met de situatie waarin trial by media de manier wordt waarop wij met mensen omgaan binnen de partij. Dat hoort niet bij onze partij. Dat hoort niet bij Nederland.” Hij besloot: „Bij dezen is hopelijk definitief al deze nonsens gestopt.”

„We hebben gewonnen”, concludeert een van de vooraanstaande critici maandag anoniem tegenover NRC. Maar, vervolgt de criticus: „Hij moet ook uit het bestuur, daar heeft hij niets over gezegd. En we moeten het formeel maken. Het crisisberaad gaat door, daar moeten we doorzetten.”