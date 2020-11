Straathandel is het laatste vangnet in Mexico-Stad

Vanaf ’s ochtends vroeg is er van alles te eten en drinken op de Calle Génova: taco’s, quesadilla’s, broodjes, vruchtensapjes. Op karretjes staan complete fornuizen met pannen vol gebakken vlees en gefrituurd deeg. Verkopers proberen het eten elke dag te slijten aan de vele forenzen, die in de wijk Juárez van de metrohalte naar hun kantoren lopen.

In de metropool Mexico-Stad werken heel veel van die straatverkopers, of ambulantes. Onduidelijk is exact hoeveel, volgens schattingen ging het in 2019 om enkele honderdduizenden tot meer dan een miljoen. Wel staat vast dat hun aantal groeit. Volgens het nationaal statistiekbureau neemt het aantal Mexicanen dat terugvalt op werk in de informele sector hard toe in het hele land door de economische crisis die volgde op de pandemie. Vrijdag passeerde Mexico als vierde land ter wereld de grens van honderdduizend coronadoden.

Een van die nieuwelingen in de informele sector is Luis Alberto Romero. Sinds drie maanden fietst hij elke dag met een tas vol verse maïstaco’s naar dit gedeelte van de stad. „Voor de vulling kun je kiezen uit vlees, aardappels, bonen of worst.” Hij werkte jarenlang als kok in een taqueria, een tacorestaurantje. Dat overleefde de gedeeltelijke lockdown van het voorjaar niet, en dus kwam Romero op straat te staan. „Ik maak 150 taco’s, en verkoop ze voor 3 pesos per stuk. Een paar maanden geleden verkocht ik er soms maar dertig, nu gaat het beter.”

Van de 18 euro die hij op een goede dag verdient, gaat de helft op aan inkoop. Zijn vorige werk was al geen vetpot, zegt Romero, maar nu is het echt moeilijk om de huur te betalen. Toch blijft hij dit voorlopig doen. „Ik heb altijd taco’s gemaakt, ik weet niet beter. Als het kan, en donã Diana blijft ons steunen, dan blijf ik graag.”

Kleding, elektronica en drugs

Ook Diana Marbelin Garda Rodriquez, die een paar straten verderop bij een stalletje staat, is die andere Diana, de doña, dankbaar dat ze werk heeft. „Tot maart werkte ik in een champignonfabriek. Die ging dicht door de coronacrisis. Mijn tante werkte al op straat en zei: ‘Ga eens met doña Diana praten’.” Tot haar opluchting kreeg Rodriquez dit plekje op een hoek van een druk kruispunt aangewezen. Ze maakt en verkoopt er quesadilla’s met haar tante en neef. „Diana heeft ons ook enorm geholpen met de kar, en alle spullen.”

Doña Diana – of Diana Sánchez Barrios – is de leider van een van de grotere, vakbond-achtige organisaties met als leden duizenden straatverkopers uit het centrum van Mexico-Stad. Op een paar na worden ze allemaal gerund door vrouwen die al heel lang op straat werkten. Barrios, die zelf als kind snoepjes en chocola op straat verkocht, ontvangt in haar kantoor op het dakterras van een bazaar in het centrum. Ze is een opvallende verschijning in een zwart broekpak met zilveren vraagtekens erop geborduurd.

„Mijn moeder verkocht ananassen, en mijn vader werkte ook op straat. Toen ik zag hoe de agenten mijn ouders in elkaar sloegen, wist ik dat ik hard moest werken om mijn familie verder te helpen.” De organisaties ontstonden uit de duizenden straatverkopers die in het centrum vorige eeuw rap in aantal toenamen. Samen staan ze sterker tegenover afpersende kartels, bestuurders en politie. De organisaties treden op als onderhandelaars en spreken met politie en gemeente af waar, wat en wanneer de ambulantes mogen verkopen. In ruil voor die bescherming betalen de verkopers een maandelijks bedrag van enkele tientallen euro’s. De managers die een straat of wijk onder hun hoede hebben, controleren hun gebied streng.

Wijken zoals Tepito, net boven het historische centrum, staan niet alleen bekend om de enorme markten met kleding, elektronica en goedkope spullen, maar ook om de handel in gestolen en imitatieproducten en – minder zichtbaar – narcotica en wapens. De kartels zijn er bovendien nooit ver weg.

Ook onderling raken de organisaties weleens slaags. Zo zat Alejandra Barrios, de moeder van Diana en leider van een andere grote organisatie, twee jaar in de cel omdat ze betrokken was bij een vuurgevecht met de straatverkooporganisatie in Tepito. Het conflict ging over verkoopplekken in de stad en de echtgenoot van de leider van de rivaliserende organisatie, werd daarbij gedood.

‘Stierenvechters’

Net als Diana Barrios zegt ook Hermelinda Rodriquez Salazar, die een deel van de markt in Tepito bestuurt, dat de vraag naar verkoopplekjes is gestegen door de nieuwe coronawerkelozen . „Ik heb er 140 nieuwe verkopers bij gekregen. Het zit nu echt vol, we mogen niet verder dan die gele lijn. En de straat rekt helaas niet op.”

Zelfs wanneer de organisatie wél een plekje voor je heeft, is dat voor sommige verkopers niet zeker gesteld. Vlak bij het Paleis voor Schone Kunsten staan een stuk of vijftien mensen die op kleedjes uitgestalde zonnebrillen, slippers en speelgoed verkopen. Ze worden toreros, stierenvechters, genoemd omdat ze meerdere keren per dag halsoverkop hun waar in het kleedje moeten vouwen, om zich voor de politie uit de voeten te maken. Wie achterblijft riskeert klappen, inbeslagname van spullen en een boete zo hoog als de dagopbrengst.

De 28-jarige Sarahid Hernandez verkoopt hier telefoonhouders. Haar twee kinderen van drie en acht jaar oud zijn mee, want de scholen in het land zijn dicht vanwege corona en er is niemand om op te passen. Voor miljoenen mensen als Hernandez is de coronacrisis wellicht ‘slechts’ een extra hindernis, die ze elke dag maar weer moeten zien te nemen. „Als de politie komt, dan helpen mijn kinderen de spullen opruimen en rennen we weg”, vertelt ze met tranen in haar ogen. Haar dochtertje hangt aan haar been en vraagt om aandacht. „Mijn zoontje zegt dan: ‘Maak je geen zorgen mama.’ Maar ze raken ervan overstuur. Ze zouden dit niet moeten meemaken.”

