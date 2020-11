Statistiekbureaus naar de rechter om ‘marktverstoring’ CBS

De branchevereniging voor onderzoeksbureaus wil dat de rechter onderzoekt of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de markt verstoort. Volgens branchevereniging MOA (Markt Onderzoek Associatie) neemt het CBS meer commerciële klussen aan dan wettelijk is toegestaan; daardoor blijven er minder opdrachten over voor particuliere bedrijven. De branchevereniging klaagt hier al langer over bij het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat - waar het CBS onder valt - en het CBS zelf, maar tot dusver zijn die gesprekken op niets uitgelopen. Daarom willen de bedrijven dat een rechter de zaak beoordeelt.

„Vijf jaar geleden is het CBS de commerciële markt opgegaan, omdat de budgetten omlaag gingen”, legt MOA-directeur Wim van Slooten uit. „Toen zijn onze bedrijven veel grote onderzoeken kwijtgeraakt aan het CBS. Een regeling in de wet schrijft voor dat commerciële klussen door ‘derden’ moeten worden uitgevoerd. Volgens het ministerie valt daar ook het CBS onder. Maar volgens ons zijn ‘derden’ private partijen, waar de overheid buiten valt. Omdat wij er niet uit zijn gekomen met het ministerie, mag een rechter hier duidelijkheid over geven.”

Het CBS voert als zelfstandig bestuursorgaan overheidstaken uit, maar opereert onder eigen gezag. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) is politiek verantwoordelijk voor de wetgeving en financiële en organisatorische voorwaarden, maar houdt zich niet bezig met het inhoudelijke beleid. De kosten van het CBS worden betaald uit de rijksbegroting.

Groeiend aantal commerciële klussen

Volgens het FD haalt het CBS 23 procent van zijn omzet uit de commerciële markt, terwijl wettelijk 10 procent zou zijn toegestaan. Door de steeds prominentere aanwezigheid van het CBS op de markt blijven er minder klussen over voor commerciële marktonderzoekers. MOA, dat 250 bedrijven vertegenwoordigt, zegt daarnaast dat het CBS meer data tot zijn beschikking heeft en geen vennootschapsbelasting betaalt.

Directeur Van Slooten: „Onze bedrijven hebben contact gezocht met het ministerie over die 10 procent. Maar daar is niet op gereageerd. Het ministerie spreekt alleen met het CBS - in onze ogen is dat vrij onbegrijpelijk.” Van Slooten meent dat de rol van zelfstandige bestuursorganen ook op andere gebieden marktverstorend werkt. Zo bedienen het Kadaster en de Kamer van Koophandel bedienen volgens hem een steeds groter deel van de markt en verstoren daardoor de verhoudingen met private partijen.