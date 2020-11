Reissector krijgt duw mee in opluchtingsrally

Tweemaal optimistisch vaccinnieuws in anderhalve week tijd leidde tot een golf van opwinding op de aandelenmarkten. Vooral bedrijven in de reisbranche leefden op; zij lijden enorm onder alle reisbeperkingen die gepaard gaan met de pandemie. De reisaandelen beleefden een heuse relief rally, een opluchtingsrally. Die duurde, zoals vaker, maar even. Eind vorige week keerde de rust terug.

Bij farmaceuten Pfizer en later Moderna bleek een coronavaccin voor nagenoeg 95 procent effectief, bij mensen van alle etniciteiten en leeftijden. „Er is hoop”, zegt analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen. „Beleggers hadden niet verwacht dat het vaccin zo goed zou werken. De markt reageerde daar heel sterk op.”

De koers van Air France-KLM is sindsdien met zo’n 40 procent gestegen. Een zelfde effect was merkbaar bij concurrenten in Europa en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als Delta en United.

De opluchting was ook zichtbaar bij andere reisaandelen. „Het sterkst bij sectoren die het hardst zijn getroffen door de pandemie en waarin overheidssteun is aangevraagd”, zegt fondsbeheerder en consumententrendanalist Jack Neele van Robeco. Hij wijst op het „mooie sprongetje” dat de Stoxx Travel & Leisure-index – bestaande uit Europese bedrijven uit de reis- en vrijetijdssector – maakte na het vaccinnieuws. Neele: „Voor hotels, cruisemaatschappijen en online boekingplatforms is er nu licht aan het einde van de tunnel. Zij zien ruimte voor klanten die terugkomen en weer gaan reizen. Ook al duurt dat nog een half jaar, en misschien langer.”

Dat betreft dan de vakantiereizen. Versteeg en Neele hebben nadrukkelijk twijfels als het gaat om zakelijke reizen. De opmars van het videovergaderen zal dat blijvend veranderen, denkt Versteeg. „Bedrijven zien forse besparingen op reiskosten en met een goede app kan je ook vergaderen. Ik zie dat structureel veranderen.” Neele: „Een dagje heen en weer naar Londen of Parijs zal minder snel voorkomen. Bedrijven hebben videoconferentietools aangeschaft, en voor werknemers is videobellen onderdeel van hun werkpatroon geworden.”

De winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen komt daarmee verder onder druk. Als een vliegtuig voor minsten 95 procent gevuld is, maakt een maatschappij winst. Neele: „Maar bij een lagere bezettingsgraad kost het al snel geld. Door de terugloop van zakenreizen zal het niet gemakkelijk zijn mooie winsten te draaien. Dat was voor de pandemie al lastig. Een vaccin lost niet meteen alle problemen op.”

Robeco verschoof daarom dit jaar een deel van zijn beleggingen in reisaandelen naar de bedrijven in cosmetica en andere luxegoederen. Neele: „Zaken die veel mensen kopen als ze op reis zijn. Fondsen die ook voor de pandemie redelijke gepositioneerd waren door de continue vraag.”

Nog een reden: de schuldenpositie van bedrijven als Air France-KLM. Versteeg: „Van het eigen vermogen is niet veel meer over. Er moet een keer een reparatie van de balans komen. Als het bedrijf kiest voor een aandelenemissie, zorgt dat bovendien voor enorme verwatering.”

Toch liggen er ook in de luchtvaartsector kansen. Fondsenvergelijker Morningstar ziet op de langere termijn inkomensniveaus en lijfrente-inkomsten stijgen. „Wij denken dat het luchtverkeer daarmee herstelt en dat bedrijven hier kampen met overdreven pessimisme”, zegt analist Joachim Kotze. Morningstar ziet potentie in toeleveranciers van vliegtuigmotoren, zo als het Duitse MTU Aero en vooral het Franse Safran. Kotze: „Een bedrijf met een grote orderportefeuille en stevige balans. Voor geduldige beleggers een veilige manier om in te spelen op het herstel in de sector.”

