Rechter: VoetbalTV hoeft boete voor privacyschending niet te betalen

Het inmiddels failliete VoetbalTV, een videoplatform voor amateurvoetbal, hoeft de boete van 575.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens eind 2019 had opgelegd niet te betalen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag bepaald in een beroepsprocedure aangespannen door het platform. De privacywaakhond heeft onvoldoende hard gemaakt dat de handelswijze van VoetbalTV in strijd was met de wet.

Het platform had in 2018 camera’s opgehangen rondom 150 sportvelden om amateurwedstrijden te filmen. Dat gebeurde altijd mét toestemming van de clubleiding, maar veelal zonder akkoord van de voetballers. De beelden werden via de app van VoetbalTV gedeeld met grofweg een half miljoen gebruikers.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens schond het platform daarmee de privacy van sporters, onder wie veel minderjarigen. Bovendien zouden de beelden louter commerciële belangen hebben gediend. VoetbalTV was het daarmee oneens en vond dat het platform ook een journalistiek belang had: sport bereikbaar maken voor een grotere doelgroep. Met dat laatste is de rechter het maandag oneens: „Daar hebben de wedstrijden simpelweg te weinig nieuwswaarde voor.”

Boete

Het is nu aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te onderzoeken in hoeverre het opnemen en verspreiden van videomateriaal door VoetbalTV gerechtvaardigd was. „Dat is nu nog niet gebeurd, en de Autoriteit Persoonsgegevens had de boete daarom ook niet mogen uitreiken”, aldus de rechter.

Door de controverse rond de video-opnames meldden nieuwe voetbalclubs zich niet meer aan bij VoetbalTV en kwam het platform dit jaar in financiële problemen. Ten minste de helft van de medewerkers moest worden ontslagen. In september werd VoetbalTV failliet verklaard.