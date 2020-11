Qatar vervolgt agenten voor gedwongen inwendig onderzoek vrouwen

Qatar gaat een onbekend aantal politieagenten vervolgen voor het verplicht inwendig onderzoeken van vrouwen eind oktober op de luchthaven in hoofdstad Doha. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van een verklaring van de lokale autoriteiten. De agenten, die werkzaam zijn op de luchthaven, hebben met hun handelen de wet overtreden, aldus de Qatarese justitie. Waar zij precies van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ze kunnen maximaal drie jaar cel krijgen.

De onderzoeken vonden plaats na de vondst van een pasgeboren baby in een van de toiletten van de luchthaven. Vrouwen uit tien stilstaande vliegtuigen werden gedwongen mee te lopen naar een aparte ruimte. Ze moesten hun onderbroek uitdoen, waarna werd gecontroleerd of ze onlangs hadden gebaard. Hoeveel vrouwen precies zijn onderzocht, is niet bekend. Wel is duidelijk dat dertien van hen de Australische nationaliteit hadden. De Australische autoriteiten spraken over een „zeer verontrustend” incident en eisten opheldering van Qatar. Het oliestaatje gaf aan het incident te betreuren en stelde een onderzoek in om „de daders van de vreselijke misdaad” op te sporen.

Het was aanvankelijk onbekend wie de moeder was van de achtergelaten baby. Inmiddels is haar identiteit achterhaald, meldt Reuters. Het zou gaan om een Aziatische vrouw, die Qatar inmiddels zou hebben verlaten. De Qatarese justitie beschuldigt haar van poging tot moord, waarvoor ze maximaal vijftien jaar cel kan krijgen. Voor zover bekend is ze nog niet gearresteerd. De vrouw zou die dag in oktober een bericht hebben gestuurd naar de vader van het kind. Daarin schreef ze dat ze net was bevallen, het kind had achtergelaten en het land ging verlaten, aldus de Qatarese autoriteiten. Of de vader door justitie is gehoord, is niet bekend. Het kind is opgevangen door de kinderbescherming.