Prominente Hongkongse activist Wong in de cel na schuldbekentenis

De bekende Hongkongse activist Joshua Wong is maandag opnieuw gevangen gezet. Dat gebeurde nadat hij in de rechtszaal schuld had bekend aan het organiseren van een pro-democratisch protest vorig jaar, melden internationale persbureaus. Wong heeft al een paar keer in de cel gezeten vanwege zijn prominente rol in de protestbeweging tegen de toenemende Chinese invloed in Hongkong. Medestanders eisen bij de rechtbank de vrijlating van Wong en twee andere activisten, die ook bekenden en werden gearresteerd.

Wong (24) moest maandag onder meer voor de rechter verschijnen voor zijn rol bij het opzetten van een demonstratie bij het hoofdkantoor van de Hongkongse politie, in juni vorig jaar. Volgens de autoriteiten ging het om een verboden manifestatie. Wong kan veroordeeld worden tot een celstraf van drie à vijf jaar. Niettemin had hij van tevoren al laten weten dat hij een bekentenis ging afleggen. Hij is naar eigen zeggen ook niet van plan zijn activisme te staken. Volgende week dinsdag krijgt Wong zijn straf te horen.

Uitgesloten van deelname aan verkiezingen

Dit jaar had Wong willen deelnemen aan de (inmiddels naar 2021 uitgestelde) verkiezingen voor de Wetgevende Raad, het parlement van Hongkong. De pro-Chinese autoriteiten blokkeerden zijn kandidatuur echter. Wong en elf andere democratische activisten werden uitgesloten omdat ze zich niet aan de Hongkongse grondwet zouden hebben gehouden. Wong is sinds 2014 een vooraanstaande figuur in de protesten tegen de machtsuitbreiding van China in de voormalige Britse kolonie. Sindsdien werd hij meerdere keren veroordeeld en bracht hij een paar maanden in de cel door. Eind september zat hij al een paar dagen vast in de zaak die maandag diende.

China trekt de laatste jaren steeds meer macht naar zich toe in Hongkong, dat weliswaar Chinees grondgebied is, maar een speciale status met meer vrijheden geniet. Beijing kwam onder meer met een omstreden nationale veiligheidswet, bedoeld om de pro-democratische protestbeweging de kop in te drukken. Ook maken de autoriteiten het de democratische oppositie in het parlement steeds lastiger. Zo kunnen parlementariërs sinds kort worden weggestuurd door het Hongkongse bestuur als ze China niet genoeg steunen. Uit protest stapten twee weken geleden alle pro-democratische parlementariërs op.