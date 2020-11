Perfectionisme als grote belemmering voor schaatsster Joy Beune

Opeens was Joy Beune zaterdagmiddag onvindbaar in Thialf. Verdronken in verdriet, bleek achteraf. De 21-jarige schaatsster had even een momentje voor zichzelf nodig. Om te janken, zoals ze zei. De opeenstapeling van teleurstellende resultaten werd haar op de eerste dag van het NK allround te veel. „Ik moest even mijn frustraties kwijt.”

Zoveel zelfmedelijden begint gemeengoed te worden bij Beune, een groot talent dat maar niet wil doorbreken. Drie jaar terug was de rijdster uit het Twentse Borne nog wereldkampioen allround bij de junioren, maar na een veelbelovend debuutjaar bij de Jumbo Visma-ploeg van Jac Orie is zij inmiddels weggezakt naar de middelmaat. Op grond van haar intrinsieke kwaliteiten allerminst een positie waar ze thuishoort.

Wat is er aan de hand met Beune? Waarom komt er bij haar niet uit wat erin zit? Hoe kan het dat Jutta Leerdam, haar leeftijdgenoot met wie ze als junior een felle concurrentieslag voerde, wel doorbrak? Op de NK allround, waar Beune twee jaar terug nog tweede werd, bleef ze afgelopen weekeinde steken op de vijfde plaats, met tijden die de schaatsster irriteerden.

Waar haar coach Orie nog net niet wanhopig naar oorzaken zoekt, vermoedt Beune mentale complicaties. „Weet je”, zegt ze als de tranen gedroogd zijn, „ik wil de perfecte schaatsster worden. Zo ben ik. Mijn hele leven moet perfect zijn. Maar mijn kop zit vaak zo vol dat goed schaatsen niet lukt. En dat voelt als een grote belemmering. Ik weet het, ik moet mijn kop leegmaken, maar dat lukt niet altijd.”

Orie beschouwt haar wankele psyche als een van de oorzaken, want de coach ziet ook fysieke barrières. „Daarin zitten dingen die beter moeten. Nee, ik zeg niet welke, dan wordt het te persoonlijk. Maar ik krijg het niet zoals ik wil. En in haar slag klopt ook iets niet. Het mentale aspect telt mee, beslist. Uit testen blijkt dat ze te veel van zichzelf vraagt. Het lukt gewoon niet om haar harder te laten schaatsen. Ik heb dit eerder meegemaakt, zeker. Alleen, de oplossing is nooit gelijk.”

‘Technisch niet beter geworden’

Vanuit zijn woonplaats Wierden ziet Beunes jeugdtrainer Johan Freriksen haar stagnatie weemoedig aan. Hij herkent nog steeds het enorme talent dat hij als vijftienjarige ontdekte en vier jaar onder zijn hoede had, maar constateert „dat ze technisch niet beter is geworden.” Misschien dat er meer met haar gepraat moet worden. Freriksen had elke week een intensief gesprek met Beune, desgewenst met haar ouders erbij. Op die manier hield hij haar mentaal op koers, want aan discipline ontbrak het Beune niet. Integendeel, Freriksen moest de rijdster eerder afremmen.

Dat Leerdam is doorgebroken – zij won onder meer een wereldtitel op de 1.000 meter – en Beune (nog) niet schrijft Freriksen toe aan verschil in volwassenheid. En aan de verwerking van tegenslagen, waar Beune meer moeite mee heeft. „Dat is een leerproces, vooral bij de overgang naar de profs. Ik denk ook dat de entree van een jong meisje in een mannenwereld minder goed voor haar is geweest. Het leven is daar even iets harder.”

Ander aspect dat de sportvrouw Beune mogelijk geen goed heeft gedaan is de media-aandacht voor haar uiterlijk én haar relatie met tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, tot vorig seizen haar ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Naast Leerdam en Koen Verweij een tweede glamourkoppel, dat is smullen voor de roddelpers. Beune is wel geschrokken van al die aandacht, maar bestrijdt dat het haar prestaties negatief heeft beïnvloed.

Jeugdtrainer Freriksen zegt het van afstand moeilijk te kunnen inschatten, maar vermoedt dat het zeker een rol heeft gespeeld. Orie weet het niet. „Dat is zó moeilijk te beoordelen. Ik zou het echt niet weten. Maar alles speelt mee: een nieuwe auto kopen, in een ander huis gaan wonen; life events wordt dat genoemd.”

Haar mentale worstelingen brachten Beune bij sportpsycholoog Nynke Klopstra, een voormalige judoka. Hoewel die nog niet alle blokkades in haar hoofd heeft kunnen opruimen, zegt Beune baat bij haar behandelingen te hebben. „Fijne gesprekken voer ik met haar. Ik kan er echt mijn gevoel en frustraties kwijt. Ze zet me steeds met beide benen op de grond. Leef in het nu, geniet van je sport, zegt ze dan. Maar ja, dat is een proces dat tijd nodig heeft.”

Winterspelen in Beijing

In de topsport is tijd duur. Over anderhalf jaar staan de Olympische Winterspelen in Beijing op het programma. Beune wil erbij zijn, „en een gouden medaille winnen”. Maar dan zal ze snel progressie moeten maken. De schaatsster vertrouwt erop dat het goed komt, omdat ze zichzelf als een knokker en doorzetter typeert. Beune: „Met mijn mentaliteit en perfectionisme moet het zeker lukken. Het moet alleen sneller dan het nu gaat.”

En Orie, heeft de coach er vertrouwen in dat het grote talent Beune nog tot ontbolstering komt? Zeker, anders zou ze haar contract bij Jumbo-Visma dit seizoen niet met twee jaar hebben verlengd. „Maar ze moet gewoon harder schaatsen. En dat lukt nu even niet”, zegt hij droogjes.

Maar Orie blijft lyrisch over haar kwaliteiten. „Dat ze talent heeft, voelt Joy zelf ook. Daarom wil ze te veel. Aan mij de taak dat gevoel in te dammen. Maar het is een fragiel evenwicht. Op topniveau meedoen blijft lastig. Als het makkelijk was, zou iedereen wereldkampioen worden. Of ik echt geloof dat het goed komt met Beune? Natuurlijk.”