Ophef over plaatsing Marilyn Monroe-sculptuur voor museum in Palm Springs

Ongepast en schaamteloos seksistisch. Met die woorden verzet een groep kunstenaars, ontwerpers en voormalige museumdirecteuren zich tegen de plaatsing van een Marilyn Monroe-sculptuur voor het kunstmuseum in Palm Springs, Californië.

De controverse gaat over Forever Marilyn (2011), een bijna acht meter hoge sculptuur van Seward Johnson (1930-2020). Het beeld toont de Amerikaanse filmster in een beroemde scène uit Billy Wilders film The Seven Year Itch (1955), waarin haar witte rok opwaait omdat ze op een ventilatierooster staat.

Het beeld stond eerder onder meer in Chicago en elders in Palm Springs en trok steeds veel bekijks. Bezoekers lieten zich vaak tussen de benen van de filmster fotograferen.

Kwakkelend museum

De gemeenteraad van Palm Springs keurde vorig week een voorstel van een consortium van lokale hotels goed om het beeld tegenover de ingang van het Palm Springs Art Museum te plaatsen. Het zou helpen om het kwakkelende museum meer naamsbekendheid te geven.

Met de goedkeuring negeerde de raad een advies van Louis Grachos, de directeur van het museum. Het eerste dat bezoekers zien als ze het museum verlaten is het ondergoed van Marilyn Monroe, zei de directeur. Ook wees hij op de meer dan 100.000 schoolgaande kinderen die het museum jaarlijks ontvangt. „Welke boodschap geven we af met een zo seksueel geladen en voor vrouwen zo respectloze sculptuur?”

De lokale kunstgemeenschap is het met de directeur eens en publiceerde op 19 november een open brief in de plaatselijke krant The Desert Sun. Daarin wordt het beeld „schaamteloos seksistisch” genoemd. Het stadsbestuur wordt opgeroepen een passender locatie voor het beeld te zoeken.