‘Netanyahu voerde geheim overleg met Saoedische kroonprins’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag een geheim bezoek gebracht aan Saoedi-Arabië. Hij sprak daar met kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, melden Israëlische media waaronder Haaretz. Het is voor zover bekend voor het eerst dat op een dergelijk hoog niveau een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de twee Midden-Oosterse landen.

Netanyahu lijkt per privévliegtuig naar de nieuwe stad Neom te zijn gevlogen. Het toestel stond er ongeveer twee uur aan de grond, en vloog rond middernacht weer terug naar Tel Aviv, blijkt uit openbaar toegankelijke vliegdata. Volgens bronnen waren zelfs de hoogste Israëlische bewindslieden niet op de hoogte van de ontmoeting. Wel zou Yossi Cohen, het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst, zijn meegevlogen. De ontmoeting in Neom tussen Pompeo en MBS was geen geheim. De Amerikaanse minister sprak op Twitter van een „constructief bezoek”. De Israëlische regering heeft niet op het nieuws gereageerd.

Pompeo was in Saoedi-Arabië om te praten over terrorismebestrijding, mensenrechten en handel, schreef hij voorafgaand aan de ontmoeting met de kroonprins. Ook de „kwaadaardige invloed van Iran” stond op de agenda. Dat laatste thema is de belangrijkste reden dat Israël en Saoedi-Arabië de voorbije maanden toenadering tot elkaar hebben gezocht. De Verenigde Staten hebben daartoe aangemoedigd, zoals de regering-Trump eerder ook al met succes deed met de Verenigde Arabische Emiraten. Saoedi-Arabië hield die boot tot nog toe af uit solidariteit met de Palestijnen, die volgens dat land recht hebben op een eigen staat.

Half september tekenden Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten in het Witte Huis een ‘vredesakkoord’. De VAE werkten al samen met Israël, maar hebben die relatie daarmee geformaliseerd. Intussen probeerden de Verenigde Staten andere Arabische landen aan te moedigen hun banden met Israël te versterken. Soedan en Bahrein deden dat later ook. Eerder hadden Egypte en Jordanië de relatie al genormaliseerd.