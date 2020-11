Man en vrouw tegelijk in één hoofd

In een van de laatste zalen van Ulay was Here, de grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, zien we de oude kunstenaar, wit overhemd, lange haren, zware bril, geconcentreerd bezig de naalden van een cactus roze te verven. Als hij daarmee klaar is, knipt hij de stekels af, om de cactus vervolgens te omhelzen. Het is om melancholiek van te worden, deze performance. Traag, aandachtig, verzachtend en vooral: wat een eenzaam beeld.

De als Frank Uwe Laysiepen (1943- 2020) geboren Ulay is vooral bekend geworden als levens- en kunstpartner van Marina Abramovic, de wereldster van de performancekunst. Maar hij heeft ook zonder haar een respectabel oeuvre op zijn naam staan. Volgens Stedelijk-directeur Rein Wolfs (die bij zijn vorige werkgever in Bonn een Abramovic-tentoonstelling had gemaakt) is het een simpele daad van rechtvaardigheid om daar aandacht aan te besteden.

In 2016 was er een soortgelijke tentoonstelling in Frankfurt, maar daaruit was Abramovic helemaal weggepoetst. Dat had een averechts effect: in plaats van te laten zien dat Ulay een kunstenaar op zichzelf was, viel vooral op hoeveel minder gewicht het werk had dat hij zonder haar maakte.

Stevige dosis melancholie

In het Stedelijk krijgt Abramovic wel de plek die ze hoort te hebben. Deze tentoonstelling is daarom veel beter; inderdaad, een daad van rechtvaardigheid. Dat neemt niet weg dat je ook Ulay was Here niet zonder een stevige dosis melancholie verlaat.

In de eerste zalen zijn vooral veel foto’s te zien, polaroids waarop Ulay speelt met genderrollen, zoals in de serie Death of a Transvestite, of op een reeks zelfportretten waar hij zijn gezicht in tweeën heeft verdeeld: in de ongeschoren helft van zijn gezicht hangt een sjekkie, de andere helft is opgemaakt, met rode lippenstift, geëpileerde wimpers en mascara (‘Renais Sense’, ‘S’he’).

Ulay, Ich Bin Ich. ULAY Foundation

Man en vrouw tegelijkertijd op en in één hoofd: Ulay bevatte meerdere identiteiten, wil hij maar zeggen. Soms moest er in die identiteit gesneden worden, wilde hij letterlijk onder zijn eigen huid kruipen. Het proces waarin hij een stuk huid met tatoeage wegsnijdt, laat hij vastleggen op polaroids, de weggesneden huid zelf hangt in een romantische lijst.

Er zijn ook teksten tentoongesteld, gedichten of aforismen, waarin hij op zoek is naar een context, al was het maar die van de familie: (‘ohne / Familie / ist / alles / leichter / schwerwiegend’).

Misschien was de wens naar samenhang de reden dat hij het liefst samenwerkte – bij het kunstcentrum De Appel in Amsterdam vond hij geestverwanten. Dat voornemen bekrachtigde hij met een rouwkaart, waarop Ulay eind 1974 zijn ‘Abschied als einzige Person’ verkondigde.

Een jaar later kwam hij Marina Abramovic tegen in De Appel, toen hij haar wonden verzorgde na haar extreme performance Thomas Lips. Het klikte, en de rest is geschiedenis: Ulay hoefde niet meer als ‘einzige’ kunstenaar door het leven.

Een groot deel van de tentoonstelling is gevuld met hun gezamenlijke werk. En hoewel veel daarvan bekend is, is het indrukwekkend om op een rij te zien: de performance Breathing in/Breathing out, waarin ze elkaars adem in- en uitademden tot ze letterlijk bewusteloos neervielen; Imponderabilia, waarbij de twee naakt tegenover elkaar in de deurpost van een museum staan, zo dicht bij elkaar dat de bezoeker zich ertussen moest wringen; en Rest Energy, waarbij pijl en boog strak gericht zijn op Abramovic. Je hoort de hartslag oplopen tot ze het niet meer volhouden, ruim vier minuten later.

Ulay, S’he, 1973-1974. Auto-Polaroid, type SX 70, 7.9 x 7.9 cm. Foto ULAY Foundation

Wandeling over de Chinese Muur

Het sluitstuk van hun samenwerking is The Lovers, hun wandeling over de Chinese muur, waarbij ze beiden aan een kant beginnen, met de bedoeling elkaar in het midden tegen te komen in een grote herbevestiging van hun liefde. Maar de voorbereidingen duurden zo lang dat de verschillen tussen de twee aan de oppervlakte kwamen – en de wandeling bekrachtigde niet hun liefde maar het einde ervan.

Vanaf dat moment gaat Ulay weer verder als ‘einzige’ kunstenaar: met verstild werk, moeilijk toegankelijk, waarin hij teruggrijpt op zijn beginperiode. Hij gaat weer met polaroid werken, zij het niet met de kleine fotootjes maar – met steun van het polaroidbedrijf – met gigantische afdrukken (‘Life Sized’), soms portretten, afbeeldingen van vazen, of experimenten met belichting, met spookachtig resultaat.

Wanneer hij ziek wordt, maakt hij zijn lichaam tot onderwerp van zijn kunst. Invisible opponent is het resultaat van een performance waar Ulay begon met een roze beschilderde spiegel – roze was zijn lievelingskleur – om de verf weg te krassen tot er woorden overbleven als ‘nowness’ en ‘enough’.

En toen moest die cactus nog komen.

Beeldende kunst Ulay was Here. T/m 18/4 in het Stedelijk Museum Amsterdam. Inl: stedelijk.nl ●●●●●