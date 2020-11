Lodewijk Asscher: ‘Ik heb signalen niet goed ingeschat’

PvdA-leider Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet Rutte II, erkent dat hij sommige signalen van de harde kanten van het fraudebeleid van de kinderopvangtoeslag wel heeft gekregen, maar die niet op juiste waarde heeft weten te schatten. Dat verklaarde Asscher voor parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar de zogenoemde Toeslagenaffaire. „Ik had niet door dat er zo’n berg aan leed en ellende achter zat. Ik had scherper moeten doorvragen.”

Dat gold ook voor de waarschuwingen die Asscher rechtstreeks van oud-staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) had gekregen. „Als je dat nu leest, is dat een moment waar ik aan de bel had kunnen trekken.”

Evenals de topambtenaren die vorige week werden verhoord, erkenden ook de eerste drie voormalige bewindspersonen die voor de commissie moesten verschijnen dat de fraudebestrijding te hardvochtig is geweest en tot grote ellende heeft geleid. Maar zij waren niet bij machte dat te veranderen.

Volgens Weekers, staatssecretaris van 2010 tot begin 2014, ontbrak het bij ambtenaren binnen de Belastingdienst aan een „maatschappelijke antenne”, waardoor informatie over misstanden niet doorkwam bij de top van de organisatie. „Dat bleef ergens hangen in een leemlaag.”

Voor zijn opvolger, VVD’er Eric Wiebes (2014-2017), was het fraudebeleid bij de toeslagen geen prioriteit. Dat was, op verzoek van Tweede Kamer en kabinet, onder Weekers juist verscherpt. Wiebes erkende dat hij lang niet alle signalen van misstanden had gezien of dat die hem niet hadden bereikt. Maar niemand wist dat het probleem zo groot zou worden. Wiebes: „We hebben gewoon niet het brandende lont gezien, die een gigantische sociale bom tot ontploffing zou brengen.”