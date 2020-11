Koenings-verzameling blijft eigendom van Museum Boijmans Van Beuningen

Honderden tekeningen van oude meesters uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zijn geen eigendom van de erfgenamen van Franz Koenigs. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag in cassatie bepaald. Eerder kwamen het gerechtshof Den Haag en de rechtbank van Rotterdam tot hetzelfde oordeel.

Vijf kleinkinderen en één achterkleinkind van Franz W. Koenigs (1881-1941) claimden kunstwerken die de zakenman en kunstverzamelaar in 1935 aan het museum in bruikleen gaf. De Rotterdamse zakenman Van Beuningen heeft in 1940 een deel van deze Koenigs-verzameling verworven en aan het museum geschonken. De erven stelden zich op het standpunt dat een deel van deze verzameling buiten de transactie met Van Beuningen is gebleven en dus aan hen toebehoort.

Optimistisch

Het ging om honderden belangrijke tekeningen van de Italiaanse renaissancekunstenaar Fra Bartolommeo en tekeningen van onder anderen Rembrandt, Lucas van Leyden en Hendrick Avercamp. De gezamenlijk waarde ligt volgens kenners ver boven de honderd miljoen euro.

Boijmans-directeur Sjarel Ex was vanaf het begin van de juridische procedure optimistisch over de goede afloop. Hij reageert nu ingetogen: „We hopen dat deze langdurige zaak over een collectie die sedert 1935 in bezit van Boijmans is, nu kan worden afgesloten.”

Christine Koenigs, woordvoerder namens de erven, was maandagmiddag niet bereikbaar voor een reactie. De nationale rechtsmiddelen voor de erven Koenigs zijn uitgeput. Of de familie de zaak nu zal laten rusten, kon haar advocaat, Matthijs Kaaks, nog niet zeggen. „Een gang naar het Europese Hof is nog mogelijk.” De advocaat moet daarover nog in gesprek met de familie.

Vanaf najaar 2021 zullen de tekeningen uit de Koenings-verzameling in het nieuwe collectiegebouw van Boijmans voor het publiek te zien zijn.