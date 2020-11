Klimaatwinst door CO2-taks lekt deels weer weg naar buitenland

Invoering van een brede nationale CO 2 - heffing voor de industrie zal deze sector slechts beperkt schade toebrengen. Maar of dit de beste maatregel is voor het klimaat, is twijfelachtig. Ongeveer de helft van de in Nederland bespaarde emissies zal zich namelijk verplaatsen naar het buitenland. Dit blijkt uit een studie die het Centraal Planbureau maandag publiceerde.

Het CPB deed onderzoek naar de effecten van een forse CO 2 - heffing, van 100 of 200 euro per ton CO 2 , voor de gehele Nederlandse industrie bovenop de prijs die bedrijven betalen op de Europese emissiemarkt (momenteel ruim 25 euro). Het kabinet heeft tot nu toe slechts een beperkte klimaattaks voor de industrie ingevoerd, die volgend jaar ingaat. Deze zit vol met uitzonderingen en zal de eerste jaren tot „nagenoeg geen lasten voor het bedrijfsleven leiden”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) afgelopen voorjaar. Vanaf 2024 gaat het om zo’n 30 euro per ton CO 2.

Productieverlies

Invoering van een brede klimaatheffing voor de industrie van 200 euro per ton CO 2 leidt naar verwachting tot een productieverlies van maximaal 5 procent bij de industrie, zo berekenden de economen van het CPB. Het CPB noemt dit verlies „beperkt”. „Gegeven het beperkte productieverlies zullen de langetermijneffecten voor het bbp en de werkgelegenheid eveneens gering zijn”, aldus de studie.

Internationaal speelt een discussie over sterkere beprijzing van CO 2 -uitstoot om de klimaatcrisis aan te pakken. Omdat afspraken hierover alleen al in Europa uiterst lastig zijn, gelden hogere nationale CO 2- belastingen als alternatief. Daarbij is de vrees groot dat bedrijven dan hun productie over de grens verplaatsen.

Als Nederland in zijn eentje een heffing zou invoeren van 100 euro per ton CO 2 , zou de uitstoot met 46 procent dalen in 2030, zo berekende het CPB. Bij een prijs van 200 euro zou de daling 56 procent bedragen. Bij die percentages gaat het CPB ervan uit dat de opbrengst van de taks wordt teruggesluisd naar de industrie, in de vorm van groene subsidies .

Forse klimaatwinst

Dat is forse winst voor het klimaat. Er zit alleen wel een adder onder het gras. Want tussen de 40 en 60 procent van de bespaarde emissies ‘lekt’ daarna weg naar het buitenland. Dit effect gaat als volgt. De Nederlandse industrie stoot ongeveer evenveel uit als concurrenten in Europa, maar veel minder dan bedrijven buiten Europa.

Als Nederland in zijn eentje een zware CO 2 -heffing invoert, zal de marktprijs van Nederlandse industrieproducten een beetje stijgen, met tussen de 0,5 en 1 procent. Dat is genoeg voor een daling van de Nederlandse export binnen Europa, van bijvoorbeeld staal en chemieproducten. Hierdoor zullen andere Europese landen meer voor zichzelf gaan produceren. De export van de Europese landen naar buiten Europa daalt. Dat zorgt voor extra productie in landen als China en India, waar de fabrieken veel meer uitstoten: zo’n 2,5 keer zoveel als in Europa.