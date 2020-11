‘Helft van de vrachtwagenchauffeurs rijdt te lang door’

De helft van de vrachtwagenchauffeurs rijdt langer door dan is toegestaan en overtreedt hiermee de rij- en rusttijdenwet. Dat blijkt uit een enquête van tv-programma De Monitor in samenwerking met FNV, CNV en Stichting Chauffeursnieuws. Ruim 1.800 vrachtwagenchauffeurs deden mee aan de enquête.

Door langer door te rijden krijgen de chauffeurs niet genoeg rust. Iets minder dan de helft van de ondervraagde vrachtwagenchauffeurs, 45 procent, zegt onder druk te staan door een strakke planning om de rijtijden te overschrijden. Ook zouden er te weinig parkeerplaatsen zijn in Nederland. Driekwart zegt daardoor in de problemen te komen met rusttijden. 8 procent geeft aan te werken bij een bedrijf dat sjoemelt met de tachograaf, die rij- en rusttijden registreert. Zo wordt er met de bestuurderskaart van een andere chauffeur gereden of helemaal zonder kaart.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) noemt in een reactie tegenover De Monitor de uitkomsten van de enquête ernstig en niet alleen voor de chauffeurs. „Het is vooral slecht voor de verkeersveiligheid.” De minister wil de Inspectie Leefomgeving en Transport, die de rusttijden handhaaft, aanspreken op controles en extra parkeerplekken bouwen. De FNV wil dat bedrijven die stelselmatig rijtijden overtreden niet alleen boetes krijgen maar ook gesloten worden. „Met het sluiten van bedrijven dwing je af dat bedrijven zich wel aan de regels houden.” Maandagavond is de uitzending van De Monitor over dit onderwerp te zien.