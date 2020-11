Ghostwriter van Trump

Donald Trump lijkt wel een psychopaat, dacht een van mijn lezers, en hij ging via internet uitzoeken of meer mensen dat vermoeden deelden. Zo kwam hij uit bij de ervaringen van journalist Tony Schwartz, de man die in 1987 als ghostwriter voor Trump het boek The Art of the Deal schreef, memoires gekoppeld aan adviezen voor de zakenman.

Het werd een bestseller en voor Trump een manier om zichzelf het aureool van geslaagd zakenman te verschaffen. De mythe ‘Trump’ was begonnen, toen al niet gehinderd door de feiten betreffende zakelijke fiasco’s.

Ik begon me ook in Schwartz te verdiepen en raakte, evenals die lezer, gefascineerd. Het is het verhaal van een man die zijn journalistieke ziel aan Trump verkoopt en dertig jaar later tot de ontdekking komt dat hij een monster heeft gebaard. Zo was Schwartz degene die in zijn boek de term ‘waarheidsgetrouwe hyperbool’ muntte, een vondst die vooruitliep op de ‘alternatieve feiten’ waarmee Trump als president opzien zou baren.

Schwartz bracht omstreeks 1985 achttien maanden met Trump door om materiaal voor zijn boek te verzamelen. Hij vergezelde hem op reizen en sprak in totaal honderden uren met hem. Trump, toen 38 jaar, had hem voorgesteld een ‘autobiografie’ over hem te schrijven, maar Schwartz haalde hem over zich meer op het zakenleven te richten. (Later zou Trump ten onrechte beweren dat hij het boek zelf had geschreven.) Schwartz beschouwde zichzelf in politiek opzicht als een progressief, maar hij zat in geldnood en kon het aanbod van Trump goed gebruiken.

Werkend met Trump merkte Schwartz al snel hoe gering diens concentratievermogen was. Het liefst praatte Trump over zichzelf, uiteraard in lovende zin, maar zelfs dat mocht niet te lang duren. Schwartz zag hem nooit een boek lezen, zijn informatie verkreeg Trump alleen via de tv. Schwartz werd wanhopig van de onbenullige gesprekjes met Trump en stelde voor hem tijdens zijn kantooruren op de voet te volgen. Trump vond het prima – als hij maar aandacht kreeg.

Luisterend naar Trumps telefoongesprekken kwam Schwartz erachter dat „liegen zijn tweede natuur is”, vooral waar het zijn zakelijke prestaties betrof. „Hij liegt strategisch. Hij is daarin volstrekt gewetenloos.” Maar voor het boek leek het Schwartz beter Trump als een sympathieke persoon af te schilderen, niet als de rare praatjesmaker die hij bleek te zijn. Wie eenmaal zijn ziel heeft verkocht, krijgt hem niet meer zo makkelijk terug, merkte Schwartz na de publicatie van het boek. Men noemde hem voortaan „de vroegere journalist”.

Schwartz kreeg grote spijt toen hij in 2016 merkte dat Trump een serieuze kandidaat voor het presidentschap werd. Al die jaren had hij gezwegen over zijn ervaringen, nu besloot hij opening van zaken te geven. Het resultaat was een artikel in juni 2016 in The New Yorker, waarin hij Amerika waarschuwt voor een man die niets geeft om de mensen voor wie hij zegt op te komen.

Het heeft niet mogen baten. Trump werd gekozen – en Schwartz bleef de jaren erna waarschuwen, hij noemde Trump dit jaar op website Gen Medium zelfs op gezag van een psycholoog „een psychopaat”. Trump kreeg vervolgens nóg meer stemmen dan in 2016, maar hij verloor wel. Omdat hij zelfs dat blijft ontkennen, zou ik hem liever een ‘pathologische leugenaar’ willen noemen.