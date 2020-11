Gedupeerden bevingsgebied moeten vergoeding terugbetalen na fout

Huiseigenaren op 88 adressen in het aardbevingsgebied in Groningen moeten duizenden euro’s terugbetalen na een te onrechte ontvangen vergoeding. Door een fout van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) konden de eigenaren de vergoeding ontvangen. Dat meldt RTV Noord maandag en bevestigt IMG aan NRC.

Op die 88 adressen kregen de huiseigenaren een vergoeding voor de waardedaling van hun huis vanwege aardbevingsschade veroorzaakt door de gaswinning, maar zaten zij ook in het traject voor een nieuwbouwhuis. Als een huiseigenaar een nieuw huis krijgt, zo stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dan is er niet ook nog eens recht op de vergoeding voor de waardedaling van het oude huis. Het IMG kreeg van de Nationaal Coördinator een lijst aangeleverd met adressen, maar die was niet compleet, waardoor het misliep.

IMG schat dat het gemiddeld om een bedrag van tussen de 10.000 en 15.000 euro per aanvraag gaat. Nog niet zeker is of op alle 88 adressen een vergoeding moeten worden terugbetaald. Huiseigenaren worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht volgens het IMG. In totaal zegt het instituut 44.000 aanvragen te hebben ontvangen voor een waardedalingsvergoeding, waarvan er 13.000 zijn afgehandeld.

Door de gaswinning in Groningen zijn de afgelopen jaren tienduizenden huizen beschadigd door aardbevingen en verzakkingen. Vorig jaar werd besloten om de gaskraan in 2022 dicht te draaien, waardoor de kans op zware bevingen afneemt. Groningers hebben naast materiele schade ook psychische klachten vanwege de onzekerheid over hun veiligheid.

