FIFA schorst voorzitter Afrikaanse voetbalbond om corruptie

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn vice-voorzitters voor vijf jaar geschorst na een corruptieonderzoek. Het gaat om Ahmad Ahmad, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF. De Malagassiër zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, stelde de FIFA na eigen onderzoek vast. Ahmad mag de komende vijf jaar geen activiteiten ondernemen die gerelateerd zijn aan het Afrikaanse of internationale voetbal. Ook is hem een boete opgelegd van 200.000 Zwitserse frank, omgerekend zo’n 185.000 euro.

Volgens een ethische commissie van de FIFA heeft Ahmad tussen 2017 en 2019 giften aangenomen en fondsen verduisterd. De schorsing zet een streep door de ambitie van de Malagassiër om het voorzitterschap bij de CAF-verkiezingen in maart te verlengen. Ahmad werd al langer in verband gebracht met corrupte praktijken. Vorig jaar verklaarde toenmalig secretaris van de Afrikaanse voetbalbond Amr Fahmy dat hij in opdracht van Ahmad 20.000 dollar aan steekpenningen moest doorsluizen naar de bonden van Kaapverdië en Tanzania, zo meldt persbureau Reuters. Het bewijsmateriaal daarvoor zou Fahmy aan de FIFA hebben gegeven. Vlak daarna werd hij ontslagen – volgens ingewijden als vergeldingsactie. Ook werd Ahmad ervan beschuldigd vier vrouwelijke medewerkers lastig te hebben gevallen. Ahmad wilde niet reageren op de aantijgingen tegenover Reuters.

In februari toonde accountantskantoor PWC zich kritisch over de boekhouding van de Afrikaanse voetbalbond CAF. Volgens de accountants was het financiële beleid van de bond allesbehalve betrouwbaar en was er weinig zicht op verbetering. Het accountantskantoor vond verschillende signalen van wanbeheer en mogelijk machtsgebruik in de administratie.