Een Zelda-titel in naam alleen

De nieuwste Zelda-titel Hyrule Warriors: Age of Calamity belooft te vertellen wat er voor Breath of the Wild is gebeurd. Daarmee suggereert het spel richting het niveau van dat vorige deel te schurken, dat drie jaar geleden de ene na de andere prijs binnensleepte.

De realiteit is helaas anders. Hyrule Warriors komt uit de stal van Koei Tecmo, dat met Nintendo samenwerkt. De Japanse studio staat bekend om zijn Dynasty Warriors-spellen waarin helden uit de Aziatische geschiedenis grootste slagvelden herbeleven

In deze nieuwe Zelda wordt de spelformule van die games grotendeels toegepast. Het ziet er in elk geval spectaculair uit: je snijdt in grootse veldslagen door soms tientallen vijanden tegelijk, terwijl je kampen verovert en jouw leger naar de overwinning leidt. Het doet denken aan vechtscènes uit Lord of the Rings, waarbij de Nintendo Switch indrukwekkend veel personages tegelijk op het beeld tovert.

Maar het is het tegenovergestelde van een Zelda-game. Vorige titels zoals Breath of the Wild moedigden spelers aan om de wereld te verkennen en op creatieve wijze puzzels op te lossen, waarbij vechten vaak op de laatste plek staat. In Hyrule Warriors is oorlog al wat de klok slaat. Het merendeel van de tijd ben je bezig met het inhakken op vijanden, waarvan de herhaling mettertijd begint te vervelen. Het verslaan van een heel bataljon is spannend totdat blijkt dat je simpelweg dezelfde knoppencombinatie kunt herhalen.

Daartussen zitten filmpjes verweven die laten zien wat er voor de gebeurtenissen van Breath of the Wild gebeurde. De wereld stevent af op een grote ramp waarbij de schurk van die game uiteindelijk wint, om in het vorige deel vervolgens te worden verslagen. Hoewel dat een leuke toevoeging is op een gamewereld waar mensen al drie jaar verknocht aan zijn, maken de gebeurtenissen in Hyrule Warriors een eerder simpel en doeltreffend verhaal vooral verwarrender.

Laat je niet foppen door de naam: dit is een spectaculair actiespel dat te snel verveelt, gehuld in een Zelda-jasje om fanatieke gamers te lokken. Een twijfelgeval voor zelfs de grootste Nintendo-fans.

Game Hyrule Warriors: Age of Calamity Voor: Nintendo Switch Maker: Koei Tecmo Prijs: €60 ●●●●●