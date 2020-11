Digitaal koffiedrinken voor ouderen: ‘Hallo, hallo? Horen jullie mij?’

Hallo, hallo? Horen jullie mij? Annemiek (79) zit erin. „Ik zie Dave en ik zie Truus”, constateert ze opgeruimd. „Theo ben je daar?”

Het koffiedrinken voor ouderen per videoconference gaat beginnen.

„Theo is de hort op”, roept Truus (87).

Hoe was jouw week, vraagt Annemiek. Truus: „Ach, z’n gangetje. Blijven ademen, zeg ik altijd maar.”

Het lijkt een gewone videovergadering, maar is het niet. Dit is ‘digitale dagbesteding’. Zes zelfstandig wonende ouderen, die normaal wekelijks koffie drinken in de aula van een serviceflat, doen dat nu digitaal.

De deelnemers zitten thuis. En iedereen heeft een vrijwilliger naast zich. Dave Daal (73) heeft er zelfs twee; de studentes Tanya Kaewchot en Melaf Berhe (beiden 17). Tanya komt uit Thailand en Melaf uit Eritrea. Ze zijn beiden nog niet heel lang in Nederland en studeren ‘dienstverlening zorg’. Zij zorgen dat Dave kan inloggen in Microsoft Teams en dat hij iedereen ziet - ze vinden het leuk en krijgen er een studiepunt voor.

Irene van Kouwen is dagbestedingscoach bij Aafje, een koepel van zorginstellingen en thuiszorg in Rotterdam en omgeving. Een digitale koffieochtend dan een gewone koffieochtend, vertelt ze achteraf. Normaal gesproken wordt er gediscussieerd over het nieuws, is er beweging op muziek, een activiteit als schilderen of bloemschikken. Én er is een warme lunch. „Zó’n koffieochtend loopt vanzelf. Als ik met de een praat, kletsen de anderen met elkaar. Hier moet ik iedereen erbij proberen te houden en hun aandacht vangen. Ik voel me soms net een actrice.”

Goeiemorgen allemaal, roept Van Kouwen. „Hoe gaat het met iedereen? Annemiek wat heb je deze week gedaan?”

„Ik heb gelinedanced”, zegt Annemiek trots. „Dat ging door!”

„Oh”, roepen de anderen. „Niks mag meer, hoe kan dat nou?”

Dat kwam, vertelt ze, omdat er maar weinig mensen komen, en dan kan het in de grote zaal net. „Verder heb ik gewandeld…”

Plotseling komt er een nieuw voorhoofd in beeld. „Hé, daar is Theo”, zegt Irene. „Hoe is het met je, Theo?”

„Nu goed”, klinkt het gesmoord. „Maar eerder in de week niet. Ik was gevallen.”

„Gevallen? Oei.” „Ja, ik struikelde toen ik op weg was naar Annemiek, want die had mondkapjes…”. Wacht even.” Een paar seconden later duikt het hoofd van Theo weer op. Mét mondkapje. Truus weet genoeg. Ook zij stiefelt weg en verschijnt op de computer met een mondkapje. Eentje met een grote grijns. Ze buigt voorover naar het beeldscherm. De anderen lachen.

Alles dicht

Tijdens de eerste intelligente lockdown ging alles dicht, ook de activiteiten voor ouderen. Voor alleenwonende ouderen was dat extra lastig omdat ze thuis geen aanspraak hebben. Irene van Kouwen belde de deelnemers van de koffieochtenden. Lastige gesprekken, want ze maakten niets meer mee. Ze zag mensen wegkwijnen. „Ze bewogen te weinig, gingen tobben en piekeren. Ze raakten uitgeput van eenzaamheid en het nietsdoen.”

En toen, in de zomer, mochten de opgeluchte ouderen na vier maanden weer samen koffie drinken. Iedereen vertelde hoe ze de lockdown waren doorgekomen. De een had de planten zo vaak water gegeven dat ze dood gingen, de ander stapte na het ontbijt en de eerste kop koffie maar weer in bed. Wat moest je anders? Zelfs de eigen kinderen durfden niet langs te komen.

Lees ook deze eerdere column over de koffieochtenden: Flink tabak van deze doodsaaie boel

Toen na drie of vier keer de mededeling kwam dat alles opnieuw dicht moest, dacht Van Kouwen: „Neeee!” Haar collega’s bij zorginstelling Aafje bedachten digitaal koffiedrinken. Genoeg redenen te bedenken om het níet te doen: Ouderen zijn vaak niet erg digitaal vaardig. Niet iedereen heeft een tablet of een computer. Sommigen hebben niet eens internet. Lang verhaal kort: er werden oplossingen bedacht en met twee groepen van zes mensen gestart. Bij wijze van proef.

Dave luistert aandachtig naar de aanwijzingen van dagbestedingscoach Irene van Kouwen. Folkert Koelewijn

Elke oudere, zo was het idee, zou hulp krijgen van een vrijwilliger die mét mondkapje en op anderhalve meter afstand digitale bijstand zou verlenen. Wie geen tablet had, kon er een lenen. En kenniscentrum Vilans zou de proeven volgen en een verslag maken. Mocht het een succes worden, dan zouden ándere zorginstellingen het kunnen overnemen.

We gaan even ons geheugen trainen, zegt Irene van Kouwen. Ze laat een boodschappenlijstje zien: cakemeel, citroenen, havermout, boter. Een lijst met een stuk of vijftien producten vult het scherm. Dave Daal staart er aandachtig naar. Na een minuut of twee verdwijnt de lijst weer.

„Hebben jullie nog koffie”, vraagt Van Kouwen. Tanya schenkt Daal een kopje thee in. Hij pakt het aan zonder zijn ogen van het scherm af te wenden.Het is tijd om te bewegen, zegt Van Kouwen. „We kunnen niet gaan staan, zoals we normaal doen. Maar zittend kan er ook van alles.” Ze legt uit dat ze een filmpje zal laten zien van een mevrouw die haar gezicht beweegt. „Jullie mogen meedoen met die mevrouw.”

Lees hier meer over eenzaamheid bij ouderen

De mevrouw grijnst breed. Daal doet haar na en op het scherm zien we de monden van de anderen ook breed grijnzen. De mevrouw tuit haar lippen. De anderen ook.”

“Wat doet ze nou?”

„Ze krabbelt op haar kop.”

„Ze heeft luizen. Hahaha.”

„Ze trekt aan d’r oren. Dat ga ik niet doen.”

Van Kouwen probeert orde te scheppen. „Ze klopt op haar wangen….. Ze masseert haar gezicht….”

„Oh god. Kijk naar Annemiek!” Hoop gelach. „Ze doet haar ogen dicht, dan kan ik haar niet nadoen.”

Van Kouwen gaat terug naar het boodschappenlijstje. „Truus, wat weet jij nog.”

„Jonge jenever.” Gelach. „Nee, dat stond er niet op. Ik ga naar een ander hoor.”

„Theo? Jij?” Theo weet er ook geen meer.

Annemiek: „Je geheugen is een spier, die moet je trainen.”

Theo. „Ik hoef nooit boodschappen te onthouden. Ik mag alleen maar mee om te dragen.”

Dave haalt diep adem. Hij was vroeger rechercheur bij de politie. Hij noemt er zonder haperen veertien van de twintig op. Hij krijgt applaus.

Het is soms rommelig. Soms lukt het iemand niet om in te loggen. Voor elke oudere is een vrijwilliger nodig die moet worden ingewerkt. Het onderzoek van Vilans is pas begin volgend jaar klaar Maar toch is nu al duidelijk dat het experiment geslaagd is. Álles is beter dan niets. De teleurstelling van iedereen toen het Van Kouwen een keer niet lukte om in te loggen en de ochtend niet kon doorgaan, laat zien hoe belangrijk contact is – al is het dan digitaal.

Het is uitproberen welke dingen via de computer goed werken. Herinneringen ophalen vindt iedereen leuk, merkte Van Kouwen al snel. Ze laat oude foto’s zien van Rotterdam uit de jaren zestig. „Kijk maar even mee.” Voor het eerst is het doodstil. „Oh, dat is de Lijnbaan.”

Van Kouwen: „Dit is ruim zestig jaar geleden. Jullie waren zo in de twintig. Annemiek: „Ik had verkering. We gingen ook wel naar de Lijnbaan.” Theo: „Ik was een nozem. Een nozem op een brommer.” En jij Truus, wat deed jij? „Ik had al de patatzaak.”

„Vond je het een fijne plek?” „Ach ja, het was vooral werk hè.”

Dan vindt Van Kouwen het tijd worden voor muziek. Even later zingt iedereen mee met Frans Bauer: Heb je even voor mij / Maak wat tijd voor me vrij / Zeg me wat ik moet doen / Want ik wacht op die zoen. „Tot volgende week, jongens”, roept Van Kouwen. Dahaaag, roept iedereen terug.

Luister ook naar de aflevering van podcast NRC Vandaag over de digitale dagbesteding

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 november 2020