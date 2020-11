De brutale vlerk die haar geliefde wegnam

Een virus heeft een lange adem. Het kan een heel mensenleven op een ander spoor zetten. Dat zie je soms pas een eeuw later.

„Oma Amsterdam”, zoals mijn broers en ik haar noemden, woonde met onze schat van een opa in een bovenhuis in Amsterdam-Noord. Ik herinner me de lange, hoge trap met een loper waarvan halverwege een roede loszat. Binnen moest je je schoenen uitdoen, anders hadden de onderburen last. Er was geen douche. Mijn opa schoor zich in de keuken boven de kraan. Een kleine spiegel was daarvoor aan de leiding vastgemaakt.

Toen ik acht was, ging ik daar logeren, voor het eerst alleen. Ik weet nog hoe mijn oma verstarde toen ik ’s avonds in mijn nachtpon bij haar ging zitten in de hoop op een verhaaltje voor het slapengaan. Maar mijn oma was niet van de sprookjes. Toen ik midden in de nacht naar beneden kwam, bang van de schimmen op het behang, sprak ze me toe dat ik flink moest zijn. Dat zou me harden tegen het leven. De dood – ze had het vaak over hem – was een brutale vlerk, die zonder mededogen met je leven aan de haal ging.

Oma kon goed rekenen. Als ze boodschappen deed, had ze al uitgerekend wat ze moest betalen vóór de kassa het bedrag aansloeg. Ze had graag wiskunde gestudeerd. Haar leven als huisvrouw daagde haar niet uit.

Ik had ontzag voor haar, grenzend aan angst, maar vooral veel vragen. Waarom omarmde ze haar leven niet? Vanwaar dat cynisme? Waar was ze met haar gedachten? En dan was er die foto op het dressoir van haar als jonge vrouw, kaarsrecht gezeten op een glanzende Gazellefiets.

Door de jaren heen openbaarden zich aan mij langzamerhand de contouren van haar leven, als van een muntje onder vloeipapier waar je met een potlood overheen krast.

Ooit was mijn oma verloofd geweest. Niet met mijn opa, maar met een bankier. Ze schreven elkaar gedichten, over hun liefde en hun plannen voor de toekomst. Ze leerde Frans om met hem naar Parijs te gaan. In 1918 overleed hij, samen met twintig miljoen anderen, aan de Spaanse griep. Mijn oma was in shock, jarenlang. Van het geld van hun levensverzekering kocht ze een fiets. Die leverde haar vooral veel afgunst op.

Ze was hard op weg om een ‘oude vrijster’ te worden, toen ze net op tijd gekoppeld werd aan een vrijgezel uit de buurt, mijn opa. Hoewel ze samen drie kinderen kregen, zag ik weinig tederheid tussen hen of zelfs maar een blik van verstandhouding.

De lakmoesproef voor een goed huwelijk, zei ze me eens, is dat je het moet kunnen opbrengen je mans vuile onderbroek te wassen. Dat is wel iets anders dan de gedichten van haar verloofde lezen, die ze tot haar dood bewaarde.

De Spaanse griep was een brutale vlerk die een spaak in de wielen van haar leven stak. Net als bij miljoenen andere geliefden die in een schoenendoos op zolder de vergeelde foto’s koesterden van een onvoltooid verleden tijd.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2020