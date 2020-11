In lockdown werd het kroeggeklets in Call of Duty via Zoom ingesproken: ‘Portie bitterballen!’

Hoe het is om in coronatijd een volwaardige blockbustergame in elkaar te draaien? Murray Kraft, hoofd van het schrijversteam van de nieuwe Call of Duty-game Black Ops: Cold War, moet een beetje glimlachen. Ze hebben geluk gehad, zegt hij. „We werken nu zo’n drie jaar aan deze game, en hoe verstorend Covid-19 ook is, we wisten gelukkig al lang precies wat we wilden maken.”

Call of Duty, misschien wel de meest succesvolle schietgamereeks allertijden, komt jaarlijks uit – een proces wat moederbedrijf Activision Blizzard kan volhouden door te rouleren tussen drie zijtakken en meerdere studio’s. Krafts Raven Software werkte tien jaar geleden aan de eerste Call of Duty: Black Ops, over de geheime diensten van de Verenigde Staten. Drie jaar geleden besloot Raven terug te keren naar de oorspronkelijke verhaallijn uit die game.

Lees ook: Visuele verrassing tussen gebruikelijk geweld in Call of Duty: Black Ops Cold War

Het creatieve proces achter Cold War is dus al grotendeels voltooid, bedoelt Kraft, en alles liep op stoom. Nu zit iedereen achter zijn scherm de technische kant te vervolmaken – iets wat gemakkelijk vanuit huis kan.

Nou ja. Bijna alles.

„We hadden een deel van onze acteurs al gecast en we hadden een klein beetje aan acteer- en stemwerk opgenomen, maar de achtergrond- en gastacteurs nog niet”, zegt producer Natale Pohorsk schaapachtig. „En toen begon dit alles.”

Bewegingen opnemen

Ja, Call of Duty is een game in drie dimensies die totaal uit de computer komt. En toch: hij wordt niet met de hand geanimeerd. Om de Koude Oorlog-thriller tot leven te brengen zijn acteurs nodig, niet alleen om de stemmen in te spreken, maar ook voor de motion capture, zodat de bewegingen van de personages er realistisch uitzien.

„We moesten wat problemen oplossen”, zegt ze diplomatiek. „We hebben normaal een eigen studio waar we alles in opnemen. Nu moest elke acteur een eigen ‘kit’ hebben voor opnames, met een speciale headset en akoestische apparatuur. En nog hebben best wel wat mensen audio in de kast moeten opnemen, of op zolder.” Ook om de bewegingen van het gezicht op te nemen moest Raven een pakket aan technologie bij elkaar sprokkelen.

De eigen studio in Wisconsin kocht een speciaal pak aan, dat het gemakkelijker maakt om bewegingen op te nemen zonder dat er heel veel camera’s op gericht moeten zijn. Toch moesten uiteindelijk filmstudio’s op andere plekken worden ingeschakeld om al het werk zo coronaproof mogelijk af te ronden. „Normaal deden we dit allemaal op dezelfde plek, in één stuk”, zegt Pohorsk. „Nu zaten we opeens met allemaal kleine stukjes opname vanuit allerlei verschillende bronnen.”

„Intimiderend was het”, lacht Kraft. „Er waren nog duizenden regels dialoog om op te nemen, met tientallen acteurs. En dan telkens die vraag: we moeten meerdere mensen in één ruimte hebben voor deze scène, wat nu?”

„Het gekste voor mij was het opnemen van het achtergrondgeklets, dat je vaak niet goed kan horen”, grinnikt Pohorsk. „We namen dat ook op afstand op. Ik kan niet geloven dat de acteurs samen nog zulk goed werk kunnen afleveren in zo’n bizarre setting.” Zat iedereen dan in een Zoom-sessie samen te brabbelen? „Ja, het leek gewoon op de intro van The Brady Bunch!”

Overigens: de nieuwe Call of Duty heeft een sterrenrol voor een bruine kroeg in het Amsterdam van de jaren ‘80. Online wordt er gegiebeld over de achtergrondacteurs, die zogenaamd beschonken regels als „Portie… portie bitterballen!” inspraken. Geïmproviseerd, vertelde acteur Samba Schutte later in een tweet.

„We wilden graag iets van de jaren ‘80 laten zien in een setting buiten de Verenigde Staten”, zegt Kraft. „We houden van de architectuur van Amsterdam en de kanalen. En we wilden graag een personage zich laten verstoppen op een plek als de Wallen.”

Meerdere games werden dit jaar uitgesteld, onder andere vanwege corona. Ook het team van Raven Software maakte zich wel even zorgen, geeft Pohorsk toe. „De eerste paar weken waren we vooral bezig om alle technologie zo snel mogelijk bij de ontwikkelaars thuis te krijgen”, zegt Pohorsk. „Pas toen dat af was, zonk de opluchting bij ons in: ja, dit gaat misschien lukken.”

Kraft haalt zijn schouders op. „We lopen elk jaar wel tegen een onverwachte wending op”, zegt hij. „Je moet gewoon meedraaien. We zaten al diep in het project, we bleven gewoon doorduwen. Met een complex product als een game bibber je toch altijd een beetje over of je het haalt.” Maar het nieuwe deel van Call of Duty ligt gewoon weer sinds november in de (nu meestal digitale) schappen. Zoals altijd.