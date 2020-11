Oxford-vaccin in eerste analyse 62 tot 90 procent effectief

De Duitse regering heeft volgens Spahn inmiddels zo’n 300 miljoen doses gekocht of in optie. „Zelfs met twee doses per vaccin hebben we genoeg voor onze eigen inwoners en kunnen we delen met andere landen”, aldus de minister. Hij merkte daarbij wel op dat nog onzeker is hoe effectief de vaccins waarover Duitsland kan beschikken zullen blijken. „We weten niet welk vaccin echt werkt en hoe. En we weten niet hoe lang de immuniteit standhoudt.” Toch is de minister optimistisch dat het virus volgende herfst de kop ingedrukt zal zijn. „Gezien de successen die zijn geboekt in de ontwikkeling van de vaccins ben ik ervan overtuigd dat de pandemie binnen een paar maanden aan gruwelijkheid zal inboeten. Maar tot die tijd moeten we volhouden en voor elkaar zorgen.”

Het land bereidt zich voor op een grote vaccinatiecampagne. Gekeken wordt welke groepen als eerste gevaccineerd kunnen worden, en wanneer die vaccins voldoende bescherming bieden om maatregelen te kunnen versoepelen. Daarvoor wordt ook een platform opgezet waarmee gevolgd kan worden hoeveel mensen per gebied ingeënt zijn, en hoe die inentingen over de samenleving zijn verdeeld. Spahn heeft er verder bij de deelstaten op aangedrongen dat de vaccinatievoorzieningen half december klaar moeten zijn. „Ik heb liever dat een vaccinatiecentrum klaarstaat en een paar dagen niets doet dan dat een goedgekeurd vaccin niet onmiddellijk gebruikt kan worden.”

Duitsland hoopt nog voor de jaarwisseling te kunnen beginnen met vaccineren. „Er is reden om optimistisch te zijn dat dit jaar in Europa een vaccin goedgekeurd zal worden”, zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn in een interview met RND . „En dan kunnen we direct beginnen met inenten.”

In januari start ook een proef in tien Nederlandse gemeenten waarbij boa’s in de openbare ruimte een korte wapenstok mogen gebruiken. Op basis van de proef wordt de regelgeving voor de bewapening en uitrusting van boa’s mogelijk aangepast; een wens die de boa’s al langer hebben. Volgens de BOA Bond beschikt de meerderheid nu over wapenbevoegdheid; deze boa’s zijn uitgerust met wapenstok, pepperspray en handboeien. De bond zegt dat ze deze instrumenten alleen mogen gebruiken om te handhaven. De boa’s willen ze echter ook preventief kunnen inzetten.

„Er is grote behoefte aan spuugmaskers”, zegt een woordvoerder van de BOA-bond. „We merkten al dat boa’s regelmatig werden bespuugd als een arrestant zich verzet. Het coronavirus heeft de urgentie van een spuugmaskers verhoogd. Als mensen de regels zat zijn en zich blijven verzetten tegen een aanhouding, kunnen ze soms erg agressief worden. Eenmaal in de handboeien, spugen ze dan richting onze mensen. Met een spuugkap willen we dat vroegtijdig voorkomen.”

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen een zogeheten spuugkap kunnen inzetten bij arrestaties, zo bevestigt de Nederlandse BOA Bond maandag na berichtgeving van RTL Nieuws . Een spuugkap is een gaasachtig masker dat over het hoofd kan worden getrokken van iemand die zich tegen zijn aanhouding verzet. Hij of zij kan dan nog wel ademen, maar niet meer spugen op agenten. Sommige politiekorpsen gebruikten het middel al, maar boa’s nog niet. Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) zal maandagavond bij het Veiligheidsberaad het verzoek bespreken. Tot dusver vond Grapperhaus dat alleen agenten een spuugkap mochten gebruiken.

Oxford-vaccin in eerste analyse 62 tot 90 procent effectief

Het coronavaccin dat de Universiteit van Oxford ontwikkelt in samenwerking met AstraZeneca lijkt zeer effectief te zijn. Dat hebben de onderzoekers maandag bekendgemaakt op basis van hun tussentijdse analyse van twee grote studies. Er is gekeken naar twee verschillende vormen van inenten en een daarvan blijkt volgens een eerste analyse 90 procent tegen het virus te beschermen. Een andere methode, waarvoor ook nog meer vaccin nodig is, bleek het met 62 procent minder goed te doen. Gemiddeld komt het virus daarmee op een effectiviteit van 70 procent.

In het onderzoek kregen proefpersonen in beide opzetten twee prikjes. Voor de ene variant ging het eerst om een halve dosis vaccin en daarna een hele. Bij de ander betrof het twee hele doses. Eerst een halve dosis is volgens deze eerste analyse het meest effectief. „Opwindend genoeg hebben we vastgesteld dat een van onze vaccinatiekuren mogelijk zo’n 90 procent effectief en als deze kuur wordt toegepast kunnen we meer mensen inenten met dezelfde vaccinvoorraad”, zegt hoofdonderzoeker Andrew Pollard. Beide vormen lijken bovendien even veilig te zijn. Bij geen van de proefpersonen die ondanks de vaccinatie besmet raakten, leidde dat tot een ernstig ziekteverloop en niemand hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis.

De gegevens die de Oxford-onderzoekers nu hebben gepubliceerd zijn een tussentijdse analyse. De volledige bevindingen in een peer reviewed publicatie zijn nog in de maak. Ook worden de bevindingen klaargemaakt voor beoordeling door de gezondheidsautoriteiten zodat er een voorwaardelijke of vroege beoordeling kan plaatsvinden, en wil AstraZeneca de Wereldgezondheidsorganisatie vragen om goedkeuring voor noodgebruik.

AstraZeneca hoopt in 2021 drie miljard doses te kunnen maken, wat dus genoeg zou kunnen zijn voor twee miljard mensen. Het Oxford-vaccin kan tot een half jaar bewaard worden bij koelkasttemperaturen van 2 tot 3 graden. De inenting is gebaseerd op een aangepaste variant van een ongevaarlijk chimpanseevirus. Vorige week werden al bevindingen van fase 2 in het onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Daaruit bleek dat het middel ook goed lijkt te werken bij oudere proefpersonen.