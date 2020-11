Commentator Van Zetten weg bij NOS vanwege opmerkingen over turnsters

Hans van Zetten stopt per direct als turncommentator bij de NOS. Aanleiding is commotie over denigrerende opmerkingen van Van Zetten aan het adres van Nederlandse turnsters, laat de omroep maandag weten. Van Zetten, die vooral bekend is om zijn commentaar bij de winnende turnoefening van Epke Zonderland op de Olympische Spelen in 2012, biedt zijn excuses aan aan de turnsters in kwestie.

Van Zetten (72) raakte eerder deze maand in opspraak door een publicatie in het tijdschrift Helden. Daaruit bleek dat Van Zetten in 2012 had geprobeerd beschuldigingen onderuit te halen van turnsters Suzanne Harmes, Verona van de Leur en Gabriëlla Wammes over geestelijke en lichamelijke mishandeling door trainers bij turnvereniging Pro Patria. De commentator is zelf erelid bij de club.

Vanwege passages uit het dit jaar uitgekomen boek Hij Staat! over Van Zetten raakte de commentator nog verder in het nauw. Van Zetten zette de aantijgingen van de drie turnsters weg als „rancune van een eerst veelbelovende en vervolgens verloren gegane generatie”, berichtte de Volkskrant. Van de Leur zat volgens hem in een slachtofferrol, Wammes noemt hij een „een ongehuwde moeder zonder beroepsopleiding”, die dankzij de affaire bij Pro Patria „weer terug in de schijnwerpers” kwam.

‘Geloofwaardigheid’

Vorige week werd duidelijk dat de NOS met Van Zetten in gesprek zou gaan. In dat overleg liet hij weten dat hij stopt. Hoofdredacteur van NOS Sport Maarten Nooter vindt dat Van Zetten de juiste keuze heeft gemaakt. „De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid.” Volgens Nooter zou Van Zetten niet meer „onbevangen en met respect” kunnen berichten over de misstanden die de afgelopen maanden aan het licht kwamen in de turnwereld.

Van Zetten zegt maandag volgens persbureau ANP dat hij spijt heeft van zijn uitspraken, zeker gezien de onthullingen over mishandeling en intimidatie in het turnen. „In het licht van deze actualiteit krijgen mijn oordelende uitlatingen uit 2012 nog meer lading. In retrospectief vind ik de zinnen hard en mogelijk kwetsend, en sowieso niet passend voor waar ik als oud-coach en bondscoach voor sta.” De turnsters „verdienen het niet” dat hij zich „zo laatdunkend” over hen heeft uitgelaten, aldus Van Zetten.