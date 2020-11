Bij kindervoorstelling ‘Feest!’ wordt thuis vanaf de bank hartstochtelijk meegezongen

Kinderen zijn geen ‘gewoon’ publiek, dat stil is en aan het einde klapt. Kinderen reageren direct, stellen vragen, roepen, dwalen af en willen rennen. Interactie is dan ook de crux bij een kindervoorstelling. Toch besloten het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Concertgebouw om een online versie van hun voorstelling Feest! op te nemen. Zondag was de livestream te zien op Facebook en YouTube, waar de video ook kan worden teruggekeken.

Voor de vierjarige co-recensent Stapel junior begon de voorpret al bij het aftelscherm. Daarna was het even schakelen: vijf mevrouwen en meneren in blauwe overjassen met kartonnen dozen … O, ze zijn iets vergeten! Maar wat dan? Het tempo van kinderfilmpjes ligt hoog en de verwarringsdrempel is laag. Zeker in vergelijking met het theater, waar de ambiance je vanzelf vatbaar maakt voor betovering en sfeer. Gewoon op de bank, zonder de magie van het erbij-zijn, was het even wennen. Toch kwam de interactie op gang.

Vrolijke reis

Feest! zat slim in elkaar. Het vijftal musici, dat snel hun instrumenten ging halen, speelde geïnspireerd en voelde het ritme goed aan, waarbij het vast scheelt dat ze de voorstelling eerder ook voor publiek hebben gespeeld. Celliste Quirine Viersen bleek een aanstekelijke actrice, die je met één blik kon doen geloven in haar eenzaamheid of in de echtheid van haar pop. Met Melissa Ussery (viool), Toon Durville (hobo), Rick Huls (klarinet) en Fokke van Heel (hoorn) maakte ze een vrolijke reis langs een verjaardag, voetbalwedstrijd, drinkgelag, kroning, bruiloft, babyshower en dansfeest.

Componist Leonard Evers zorgde voor fantasievolle arrangementen van stukjes Händel en Grieg en de Bots-klassieker ‘Zeven dagen lang’. Het verjaardagslied ‘Twee violen en een trommel en een fluit’ kwam herhaaldelijk terug en werd thuis vanaf de bank hartstochtelijk meegezongen. De arrangementen en de regie legden steeds de nadruk op verrassing en ontdekking. „Hoe maak je dat geluid?”, informeerde Stapel junior meermaals. De duur, ruim een halfuur, was „niet heel lang, maar wel een beetje lang”.

Kindervoorstelling Feest! Door musici uit Ned. Phil. Orkest & Ned. Kamerorkest. Regie: Bart Oomen. Gezien: 22/11 online. Terugkijken op Facebook en YouTube. Inl: orkest.nl ●●●●●