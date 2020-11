Baudet weg als lijsttrekker, maar is hij nu echt uitgespeeld bij FVD?

Het is ineens voorstelbaar geworden: een Forum voor Democratie zonder Thierry Baudet in de hoofdrol. Maar daarvoor in de plaats komt nieuwe onzekerheid: wat nu?

In een videoboodschap op Twitter kondigde Baudet – sinds de oprichting in 2016 de onbetwiste leider en het gezicht van de partij – maandagavond zijn vertrek aan als politiek leider. Hij zei ook af te zien van het lijsttrekkerschap, minder dan vier maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Hij moest íets. Een opstand binnen de eigen gelederen was in enkele dagen uitgegroeid tot een machtsoffensief waar Baudet niet omheen kon. Maar wat hij nu precies van plan was? Dat wist niemand. Want Baudet liet in hetzelfde filmpje ook weten dat hij zeker tot de verkiezingen in de Kamer wil blijven zitten. Hij wil „graag” als lijstduwer op de kieslijst „om de partij te blijven steunen”. Hij wil evenmin afzien van zijn partijvoorzitterschap. En de man op wie de opstandige leden hun voornaamste pijlen hadden gericht, zijn vertrouweling Freek Jansen, had hij even daarvoor innig geknuffeld. Jansen kondigde maandag géén vertrek aan.

Baudet en Jansen waren er niet bij toen de partij later op de avond bijeenkwam in een Van der Valk-hotel in Tiel. Leden die maandag hoopten dat Baudet nu uit beeld zou verdwijnen, waren er na afloop niet gerust op.

Verrast door de verontwaardiging

Duidelijk is dat Baudet verrast was door de golf van verontwaardiging die zijn partij dit weekend van binnenuit overspoelde. Afgelopen week regende het nieuws over de jongerenafdeling van Forum, de JFVD. Er waren nieuwe beelden en chatgesprekken opgedoken waarin FVD-jongeren zich extreemrechts, antisemitisch en homofoob hadden uitgelaten. Er was een lid dat had geschreven dat „Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen”. Een ander had op Instagram een citaat van nazikopstuk Heinrich Himmler gedeeld.

Veel van die uitlatingen door JFVD’ers waren door het eigen bestuur onbestraft gebleven. Sterker: in dezelfde week kwam ook naar buiten dat een deel van hen desondanks posities binnen de jongerenpartij en de moederpartij bleef vervullen of promotie had gemaakt. Eén van hen was coördinator van een zomerkamp geworden, terwijl een ander recent benoemd was tot medewerker van de Tweede Kamerfractie. Ondertussen bleek dat vijf FVD-jongeren die zich eerder dit jaar hadden gemeld om hun zorgen te uiten over extremistisch appverkeer, wél door het bestuur waren geroyeerd.

Terwijl partijprominenten hun ergernis onderling uitten, prees Baudet op Twitter zijn nieuwste boek aan. En terwijl een aantal FVD’ers zich begon te organiseren om meer actie te eisen, hield Baudet zich op de vlakte. Hij had eerdere mediastormen overleefd, de JFVD ook. Met zijn instemming hield de JFVD het bij een korte verklaring: er zou een onderzoek komen, intern, door ervaren FVD’ers.

Maar de storm ging dit keer niet liggen. Binnen zijn eigen partij werd de weerstand steeds groter – en toen publiek. Zondag deelden critici hun gal op Twitter. Annabel Nanninga – die normaliter in de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de Amsterdamse gemeenteraad zit voor de partij, maar momenteel met zwangerschapsverlof thuis zit – vond de JFVD-oplossing „onacceptabel”, europarlementariër Rob Roos eiste dat de hele vereniging werd „opgedoekt” voor een doorstart. Velen volgden.

Theo Hiddema liet in een appgroep van de partijtop weten dat hij klaar was met alle ,,bullshit” en wilde opstappen. Dat werd nipt voorkomen.

De breedgedeelde onvrede leidde zondagnacht tot een brandbrief aan het FVD-bestuur, met een ultimatum en harde eisen. De JFVD moest worden „ontbonden”: alleen met „een nieuw leiderschap, nieuwe interne structuur en screening van nieuwe leden” was volgens de briefschrijvers een toekomst voor een FVD-jeugdbeweging mogelijk. Ze schreven ook dat de positie van Jansen op de kandidatenlijst „in het geding” was gekomen door zijn „gebrek aan leiderschap” als JFVD-bestuurder. Hij moest weg,

De voltallige topvijf op de kandidatenlijst, minus lijsttrekker Baudet, had die brief ondertekend of anderszins steun betuigd. Naast Hiddema zijn dat senator Nicki Pouw-Verweij, voormalig LPF-Kamerlid Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek.

Nu Baudet hen de pas heeft afgesneden door zelf een aantal functies op te geven, hebben ze een slag gewonnen. Maar ze weten: Baudet blijft populair, hij is niet snel uitgespeeld.