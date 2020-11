Als de gratis gigabytes opraken

De cloud kent geen grenzen. Dat geldt in ieder geval voor een miljard gebruikers die gratis hun foto’s bij Google stallen. Google Photos verzamelde in vijf jaar tijd 4.000 miljard foto’s. En elke week komen er 28 miljard foto’s en video’s bij.

Zei ik gratis? Pardon. Per ingang van juni 2021 schrapt Google de onbeperkte opslag van foto’s van hoge kwaliteit. Straks moet je dus bijbetalen als je met je met nieuwe foto’s boven de 15 gigabyte aan data uitkomt – samen met wat je verder bij Google verbruikt.

Dagelijks absorbeert Google 4,3 miljoen gigabyte aan mail, bestanden en foto’s, laat het bedrijf weten. Google heeft waarschijnlijk geld en servers genoeg om elke pixel op aarde in drievoud te bewaren. Maar voor niks gaat de zon op en over de voorwaarden wordt niet gecorrespondeerd.

Hoeveel online opslag heb je nodig? Dat is lastig in te schatten. Google voorspelt dat tachtig procent van de gebruikers nog drie jaar vooruit kan met de gratis 15 gigabyte. Dat quotum is ruim in vergelijking met de concurrentie – Apple en Microsoft houden het bij 5 gratis gigabytes voor gezien, Dropbox vraagt al boven de 2 gigabyte geld.

Er is tijd om over te stappen op een alternatieve aanbieder. Maar wie zijn hele digitale hebben en houden bij Google Photos (op zijn Nederlands: Google Foto’s) heeft gestald, zal geneigd zijn om voor een paar euro te upgraden in het betaalde Google One-pakket. Dat is de truc om je langer te binden, ook aan andere Google-diensten.

Alle grote techbedrijven bundelen hun aanbod. De namen lijken op elkaar: Google One, Microsoft OneDrive en Apple One. De ingrediënten verschillen wel: Apple bundelt iCloud met muziek, tv en games, Google en Microsoft verkopen opslagruimte in combinatie met kantoorsoftware.

En de moeder aller techproviders is Amazon. Dat bedrijf bundelt bezorgdienst Prime met zo’n beetje elke denkbare digitale dienst. Amazon biedt onbeperkte foto-opslag voor drie euro per maand. Filmpjes kun je er maar mondjesmaat opslaan – tenzij je bijbetaalt.

Al die kleine en grote upgrades tikken bij elkaar toch behoorlijk aan. Als ik Netflix en Spotify meetel, kosten de online abonnementen me elke maand meer dan ik aan mijn gewone internetprovider moet overmaken.

Zoals je aan het einde van het jaar de ziektekostenverzekeringen vergelijkt, is dit een goed moment om de prijzen van de cloudaanbieders eens op een rijtje te zetten.

Google vraagt 2 euro per maand voor 100 gigabyte, en net als de rest van de markt betaal je 3 euro per maand voor 200 gigabyte. Twee terabyte kost een tientje. Per jaar betalen scheelt, en net als in de snackbar is in de cloud de gezinszak het voordeligst. Microsoft geeft bijvoorbeeld maximaal zes gezinsleden elk een terabyte opslag, voor 99 euro per jaar.

Dat is ruim. Maar ook dat gezin moet je ruim zien, vind ik.

Daarom heb ik, bij wijze van digitale mantelzorg , mijn moeder in ons cloudgezin opgenomen. Haar telefoon bleef maar zeuren over gebrek aan opslagruimte. Ze lift nu mee in mijn iCloud, deelt mee in mijn Microsoft 365-account en mag meekijken met ons Netflix-abonnement. Zolang Netflix dat toestaat. Ik hoop van wel, want juist in de cloud geldt: van je familie moet je het hebben.

Marc Hijink schrijft over technologie

