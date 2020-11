Al dagen onrust in Arnhemse wijk door vuurwerkverbod, 7 arrestaties

In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn sinds vrijdag zeven mensen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de onrust die is ontstaan nadat het kabinet een vuurwerkverbod aankondigde. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch maandag tegen persbureau ANP. De afgelopen dagen veroorzaakten grote groepen jongeren overlast door (illegaal) vuurwerk af te steken en te gooien naar auto’s en personen. Om escalatie te voorkomen, zijn er sinds enkele dagen extra politieagenten en jongerenwerkers aanwezig in de wijk.

Vrijdag is een 27-jarige man uit Arnhem aangehouden voor opruiing en het verstoren van de openbare orde. Zaterdag volgden vijf arrestaties voor het afsteken van illegaal vuurwerk; een van deze arrestanten zou ook vuurwerk hebben gegooid en een ander zou agenten hebben beledigd. Over de identiteit van de mensen die zaterdag zijn opgepakt, is nog niets bekend. Wanneer de zevende arrestatie is verricht en wat de aanklacht tegen die persoon is, is eveneens onduidelijk.

Volgens burgemeester Marcouch hitsen jongeren elkaar op sociale media op om te reageren op het vuurwerkverbod. Mogelijk mede daardoor waren er zondagavond veel jongeren in de wijk aanwezig die niet in Geitenkamp wonen, schrijft De Gelderlander. Volgens die krant hadden jongeren een kampvuur gemaakt en werden daar containers van buurtbewoners op gegooid. De ontstane ravage in de wijk zou groot zijn.

‘Dwaze pijlenwerpers’

De Arnhemse burgemeester schreef maandag in een Facebook-bericht dat hij hoopt dat „dwaze pijlenwerpers worden opgepakt”. Hij stelde dat mensen dit jaar niet kunnen „piepen over vuurwerk missen”, verwijzend naar de volle ziekenhuizen en uitgestelde operaties als gevolg van de coronapandemie. „Zo vol dat er nauwelijks nog plaats is voor hartinfarcten, beenbreuken of verkeersongevallen - laat staan voor afgerukte vingers of verbrande oogleden.”

Vrijdag kondigde het kabinet voor de komende jaarwisseling een eenmalig vuurwerkverbod aan, waarbij het verkopen en afsteken van consumentenvuurwerk is verboden. Sterretjes en trektouwtjes zijn wel toegestaan. Overtreders riskeren een boete van 100 euro. Het verbod moet de druk op de zorg en de handhaving tijdens de coronapandemie verlichten.