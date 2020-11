Parlementsgebouw Guatemala in brand bij protest

Bij hevige protesten in Guatemala hebben demonstranten zaterdag een parlementsgebouw in brand gestoken. Het protest is ontstaan na de goedkeuring van een begroting voor 2021 waarin gekort wordt op educatie en zorg. Dat meldt persbureau AP.

Duizenden demonstranten gingen op verschillende plekken in het land de straat op. Zij menen dat de president en het parlement hun begroting bewust hebben doorgevoerd op een moment dat de aandacht was afgeleid door de coronacrisis en door twee hevige orkanen die in deze maand over het land trokken. Hierin zien zij een samenzwering van corruptie die het land al langer teistert.

De demonstranten eisen het vertrek van president Alejandro Giammattei. De vicepresident van het Latijns-Amerikaanse land, Guillermo Castillo, heeft vrijdagnacht al aangeboden om samen met de president op te stappen „voor het welzijn van het land”. Giammettei is niet op dat voorstel ingegaan.

Orkaan Iota

De begroting werd op woensdagochtend bekendgemaakt, twee dagen nadat orkaan Iota als categorie 4-storm over Guatemala raasde. In de begroting hebben de parlementsleden onder andere een post van 65.000 dollar voor maaltijden voor zichzelf goedgekeurd, terwijl uitgaven voor coronapatiënten geschrapt werden.

Kerkleiders verzochten Giammettei om met zijn vetorecht de begroting tegen te houden. Zodra bleek dat hij daartoe niet bereid was gingen demonstranten de straat op. Bij de demonstratie heeft de oproerpolitie met traangas geschoten en zijn verschillende mensen gewond geraakt.

