Meer dan ooit gebeurt het dit schaatsseizoen in Thialf

Het is stil rond Thialf, ijzig stil. Het ijsstadion in Heerenveen oogt als een gewoon, betonnen gebouw, ontdaan van de toeters en bellen waarmee de schaatswedstrijden daar normaliter worden opgevrolijkt. Geen feestelijk uitgedoste toeschouwers, geen aanmoedigingen, geen muziek; de schaatsers werken hun NK allround af in een sfeerloze, Thialf onwaardige ambiance.

Maar klagen is er niet bij. Dát er wordt geschaatst in Thialf is al een klein wonder en wordt door de schaatsers en hun coaches zeer op prijs gesteld. Ze nemen het regime van de bubbel graag voor lief. En belangrijker: trainen dient weer een doel. Met het oog op het komende, olympische seizoen is elke wedstrijd meegenomen. Een jaar zonder competitie zou pas rampzalig zijn.

„Het is allemaal heel bewerkelijk met die coronatesten en mondkapjes en het vergt een andere concentratie, maar we kunnen gelukkig rijden. Ik vind daarom dat we niet moeten klagen”, zegt Jac Orie, coach van Jumbo-Visma en de nieuwe Nederlandse kampioenen Patrick Roest (mannen) en Antoinette de Jong (vrouwen).

Schaatsster Melissa Wijfjes is vooral blij dat er in januari nog twee wereldbekerwedstrijden, en aansluitend mogelijk de WK afstanden, in Heerenveen worden gehouden. „Want ik heb veel wedstrijden nodig om in vorm te komen.”

Geen internationale competitie

Aan de openstelling van Thialf voor topschaatsers ging een intensief creatief proces op het bondsbureau van de KNSB vooraf. Directeur Herman de Haan vertelt dat vele scenario’s zijn doorgenomen, waarbij al snel duidelijk werd dat er van een internationale competitie nauwelijks sprake kon zijn.

De bond verlegde zijn blik naar de nationale kalender. En die blijkt, na eerst de NK afstanden en afgelopen weekeinde het NK allround, in een bubbel dermate goed uitvoerbaar, dat de internationale federatie ISU voor januari twee wereldbekerwedstrijden aan Heerenveen heeft toegewezen. Maar wel onder voorbehoud, waarschuwt de Nederlandse voorzitter Jan Dijkema. „Want als het kabinet in december met een update van de coronamaatregelen komt, en het wordt nog slechter, dan kan ook de sport zomaar het loodje leggen.”

De Haan hoopt van zo’n scenario gevrijwaard te blijven. De directeur denkt met een mix van afgrijzen en opluchting terug aan de tijd dat hij zich afvroeg of er dit seizoen überhaupt wel geschaatst kon worden. De Haan: „Na de uitbraak van het coronavirus vroegen we ons zelfs af hoe er in hemelsnaam bij een wissel anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Gelukkig bleek dat geen issue te zijn.”

Al plussend en minnend werd het De Haan al snel duidelijk, dat publiek bij geen enkel toernooi aanwezig kon zijn. Pijnlijk, zeker in financieel opzicht, maar onontkoombaar.

„Maar niks doen en wachten op betere tijden was geen optie”, vertelt de bondsdirecteur. „We wilden voor onze topschaatsers blijven denken in functie van de Olympische Spelen over anderhalf jaar in Beijing. We hebben gekeken naar wat verantwoord is en wat we aankunnen. Zo zijn we bij die bubbel uitgekomen.”

De concessie van wedstrijden zonder publiek heeft voor de schaatsbond ingrijpende financiële gevolgen. Al gauw een inkomensdaling van twee á drie miljoen euro, volgens een grove berekening van De Haan. Een verlies van twee miljoen euro is goedgekeurd door de ledenraad, met de taakstelling om via bezuinigingen uiteindelijk op een verlies van zo’n één miljoen euro uit te komen. Een tegenvaller waar de KNSB volgens De Haan ruim onder gaat blijven en die vanuit de reserves kan worden opgevangen.

Patrick Roest won zijn eerste nationale allroundtitel. Foto Vincent Jannink/ANP

Bijkomend probleem voor de KNSB is dat een opvolger voor de gestopte hoofdsponsor KPN op de valreep afhaakte. Het geïnteresseerde bedrijf durfde door de coronacrisis de deal niet aan. „Maar we merken dat er in de markt genoeg belangstelling voor sponsoring is. Eerst even door deze fase heen, hopen op een vaccin zodat de wereld normaliseert, dan komt het best goed”, zegt de directeur.

De financiële lasten bij de ISU zijn vele malen groter, laat voorzitter Dijkema weten. Vooral als de belangrijkste inkomstenbron, de WK kunstrijden, voor een tweede keer op rij moeten worden afgeblazen.

Maar voor het langebaanschaatsen is hij zeer te spreken over de Heerenveense bubbel. Na de toewijzing van twee wereldbekerwedstrijden in januari hoopt hij volgende week een besluit te kunnen nemen over een aansluitende WK afstanden. De Haan rekent er eigenlijk al op, omdat er geen alternatieve kandidaten zijn.

Zwaaien voor tv-kijkers

Schaatsen in coronatijd, het blijft improviseren. Ook voor Jan van de Meulen, de speaker van dienst in Thialf. Merkwaardigerwijs blijft hij ook zonder toeschouwers de rijders aankondigen en de rondetijden doorgeven. Zinloos? Zeker niet, legt Van der Meulen uit. „Omdat we het ritme gelijk willen houden aan de normale situatie. Op speciaal verzoek van de schaatsers, maar vooral van de NOS waarmee ik alles afstem. Zo is afgesproken dat de rijders zwaaien als ik bij de voorstelling hun naam noem. Deze keer niet voor het publiek, maar voor de televisiekijkers.”

Maar corona heeft ook z’n voordelen, ervaart coach Orie. Hij leert weer improviseren met periodisering en hoe zijn schaatsers met snel veranderende omstandigheden omgaan. Maar Orie wil vooral profiteren van de nieuwe situatie. „Ik probeer de zaken weer slimmer aan te pakken dan de anderen. Je leert op een andere manier naar je werk kijken. Ik vind het niet zo erg, hoor.”