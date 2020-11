Kick Out Zwarte Piet blaast demonstratie in Eindhoven af

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft een geplande demonstratie zondagmiddag in Eindhoven afgeblazen. De voornaamste reden is de tegendemonstratie van het extreemrechtse Pegida, recht tegenover het demonstratievak van Kick Out Zwarte Piet.

Kick Out Zwarte Piet vreest geweld door aanhangers van Pegida en heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de politie en gemeente Eindhoven dat kunnen voorkomen. De beweging had op het Catharinaplein in de binnenstad willen demonstreren, de plek waar het twee jaar geleden ook stond toen hooligans en „geradicaliseerde pro-Pieten” Kick Out Zwarte Piet belaagden en bekogelden.

Doordat de demonstratie zondagmiddag naar het Stadhuisplein is verwezen – waar ook Pegida zou verzamelen – voelt KOZP zich door de gemeente Eindhoven „zodanig beperkt dat we niet in staat zullen zijn om onze stem op een krachtige en waardige manier te laten horen. Wij willen niet tegenover een muur van haat staan.” Er hadden zich volgens de actiegroep tegen Zwarte Piet meer dan vijfhonderd mensen aangemeld. Als alternatief is er zondagmiddag een „online-protest”.

Maastricht

In Maastricht werd het vorige week grimmig toen honderden mensen zich eerst tegen een vreedzame demonstratie van Kick Out Zwarte Piet keerden en later tegen de mobiele eenheid. Er werd met glas en vuurwerk gegooid. Vijf mensen werden gearresteerd (allen tegendemonstranten) en één agent raakte gewond. De aanvankelijk op het Vrijthof geplande demonstratie van Kick Out Zwarte Piet werd uit veiligheidsoverwegingen naar het Mosae Forum verplaatst.

Pegida-leider Edwin Wagensveld zegt in een blogpost eveneens niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de gemeente Eindhoven. De beweging sluit zich daarom zondagmiddag eerst aan bij een pro-Pietenprotest op de Markt in Eindhoven. „Vandaar kan dan iedereen zich naar de demonstratie vanaf 14 uur op het Stadhuisplein begeven” [sic]. Pegida roept aanhangers op verkleed als Zwarte Piet naar Eindhoven te komen.