JFVD zet coördinatoren uit functie na lekken appgesprekken

De jongerentak van Forum voor Democratie heeft „in het belang van de partij” een aantal coördinatoren uit hun functie gezet die zich in appgroepen homofoob en antisemitisch hebben uitgelaten. Ook is een intern onderzoek gelast „om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen”. Partijprominenten Annabel Nanninga en Rob Roos pleiten voor hardere actie.

De PVV krabbelde op in de peilingen. Kan FVD dat ook?

Partijleider Thierry Baudet noemt het royement en onderzoek door de jongerentak van zijn partij een „uitstekend optreden”. Prominente partijgenoten zijn minder enthousiast. Annabel Nanninga, die namens de partij in de Eerste Kamer, Staten van Noord-Holland en gemeenteraad van Amsterdam zit, is voor een „volledige sanering” van de JFVD en vindt het „onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten” (…). „Veel te slap dit”, twittert haar collega Kevin Kreuger, die de zwangere Nanninga tijdelijk vervangt als fractievoorzitter in Amsterdam. Europarlementariër Rob Roos pleit ervoor de jongerenafdeling in zijn geheel op te doeken en „echt schoon schip” te maken. Roos’ collega in Brussel Derk Jan Eppink heeft de oproepen van zowel Nanninga als Roos geretweet.

Het Parool publiceerde zaterdag op basis van passages uit WhatsappGroepen, Instagram-screenshots en gesprekken met betrokkenen over extremistische uitlatingen van verschillende JFVD-leden. Zo beweerde een 23-jarig lid dat later werd gepromoveerd tot coördinator in Zuid-Holland dat „Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen”. Een ander, die tijdens een zomerkamp van de partij SS-liederen zou hebben afgespeeld, promoveerde dit jaar tot organisator van zo’n kamp. Volgens JFVD ontkennen de betrokken leden de aantijgingen in Het Parool en zijn bepaalde citaten uit context gehaald.

„Rancuneuze ex-functionarissen”

Eerder deze week werd bekend dat vijf leden van de jongerenbeweging geroyeerd zijn, volgens ingewijden kritische klokkenluiders. Zij lekten dit voorjaar appverkeer rondom de partij naar opinieblad HP/De Tijd. Daaruit bleek dat JFVD-leden foto’s deelden van extreem-rechtse terroristen als Brenton Tarrant en Anders Breivik. „Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95% blank maakt met 0% moslims”, schreef iemand toen.

Het bestuur van JFVD deed de geroyeerde oud-leden dinsdag af als „rancuneuze ex-functionarissen die onder het mom van kritiek hun gram wilden halen”. Voorzitter Freek Jansen staat op plek 7 van Forums kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.