Gran Canaria gaat meer tentenkampen bouwen voor migranten

Een aanwassende stroom van migranten dwingt de Canarische eilanden nog voor het einde van het jaar verschillende nieuwe vluchtelingenkampen te bouwen met plaats voor circa zevenduizend migranten uit Afrika. Enkele duizenden zullen daarnaast op korte termijn nog in toeristenappartementen worden ondergebracht. De Spaanse regering van de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez laat migranten slechts mondjesmaat naar het Europese vasteland brengen omdat dit aanzuigend zou werken. De regering probeert ondertussen met herkomstlanden als Marokko, Mauritanië en Senegal afspraken te maken over het terugsturen van migranten.

De Spaanse coalitieregering van het linkse PSOE en het uiterst linkse Podemos werd door de lokale autoriteiten tot actie gedwongen door de onophoudelijke stroom van migranten naar Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura en Lanzarote. De heropening van ‘de Canarische route’, die met 32.000 migranten in 2006 eerder ook al tot een crisis leidde, is het gevolg van afgesloten andere wegen naar Europa en toenemende armoede door de uitbraak van Covid-19. Dit jaar zijn er meer dan 18.300 Afrikanen met bootjes op de eilanden aangekomen, tegen 2.700 vorig jaar. Volgens schattingen van de Spaanse Commissie voor Vluchtelingenhulp (CEAR) zijn er op weg naar de archipel tussen de vijfhonderd en duizend migranten overleden.

Quarantaine

De huidige opvangcentra op de eilanden zijn niet ingericht op duizenden migranten, die volgens de protocollen om het coronavirus te bestrijden de eerste 72 uur in een quarantaine moeten. Daartoe was op Gran Canaria een deel van de haven van Arguineguín ingericht. Daar verbleven tot voor kort duizenden migranten, terwijl er maar plaats is voor vierhonderd mensen. Afgelopen week ontstond er ophef op Gran Canaria toen tweehonderd migranten uit de opvang op straat werden gezet. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek geopend naar deze „fout van de politie”.

De aanhoudende komst van migranten heeft tot een politieke crisis geleid waarin de regionale overheid recht tegenover de nationale regering staat. Volgens regiopresident Ángel Víctor Torres – net als premier Sánchez een sociaal-democraat – kunnen de Canarische Eilanden een deel van de opvang zelf aan, maar moet worden voorkomen dat Gran Canaria uitgroeit tot een soort Lesbos of Lampedusa.

De Spaanse regering leerde in de zomer van 2018 een harde les toen na het verwelkomen van de Aquarius in de haven van Valencia met 629 migranten aan boord een enorme stroom naar het Zuid-Europese land op gang kwam. Sánchez weigert nu migranten in grote groepen op het Iberische Schiereiland toe te laten, in de hoop dat anderen ontmoedigd zullen worden de soms wekenlange oversteek de wagen. De komende tijd zal het hoe dan ook iets rustiger worden voor de kustwacht van de Canarische Eilanden omdat een veranderde windrichting de overtocht vrijwel onmogelijk maakt.

