Door SP geroyeerde Olaf Kemerink wordt voorzitter jongerentak Rood

Olaf Kemerink, die onlangs samen met vijf anderen door de SP is geroyeerd en volgens de partij radicaal-communistisch gedachtegoed aanhangt, is zondag verkozen als voorzitter van SP-jongerenbeweging Rood. Dat bevestigt de jongerentak naar aanleiding van vragen van NRC. De verkiezing van Kemerink zet de gespannen verhouding tussen de SP en Rood extra op scherp.

Kemerink en de andere geroyeerde Rood-leden liggen overhoop met het SP-bestuur, dat hen maandag tegenover Nieuwsuur omschreef als „geradicaliseerde zolderkamercommunisten”. Het zestal is volgens de SP aangesloten bij de zeer linkse bewegingen Marxistisch Forum en Communistisch Platform. Die laatste organisatie schrijft dat de arbeidersklasse zich moet „bewapenen met alle wapens om een revolutie mogelijk te maken”. Algemeen secretaris van de SP Arnout Hoekstra zei tegen Nieuwsuur dat de partij dergelijke uitlatingen niet kan accepteren.

Olaf Kemerink Foto SP

Tegenover de Volkskrant ontkende Kemerink dinsdag met klem dat het Platform oproept tot een burgeroorlog. De beweging zelf liet daarnaast weten dat er wat haar betreft in Nederland momenteel „geen plaats is voor revolutionair geweld”. Volgens Kemerink is het binnen de SP nauwelijks mogelijk kritiek te uiten op de partijkoers. „Elke discussie wordt de nek omgedraaid”, zei hij maandag tegen Nieuwsuur. Ideologische wrijving tussen Rood en de SP was er eerder dit jaar al: waar de partijtop aanstuurt op regeringsdeelname, verklaarde Rood zich daar juist tegenstander van. Volgens Kemerink werd die stellingname vervolgens „toegeschreven aan Communistisch Platform”.

‘Hardwerkende partijgenoten’

Rood nam het zaterdag in een persbericht op voor de SP-jongeren die uit de partij zijn gezet. „Het betreft geen groep geradicaliseerde en op geweld beluste jongeren. Dit zijn hardwerkende partijgenoten”, aldus de jongerentak. Kemerink en de vijf anderen mogen voorlopig gewoon lid blijven van Rood, ondanks dat de SP er bij de beweging op heeft aangedrongen hen de wacht aan te zeggen. Daarom kon Kemerink zondag ook meedoen aan de bestuursverkiezing. Hij kreeg 75 procent van de stemmen.

Kemerink en de vijf andere jongeren zijn overigens niet geroyeerd vanwege de radicaal-communistische denkbeelden die zij erop zouden nahouden. De SP ziet Marxistisch Forum en Communistisch Platform als politieke partijen, en lidmaatschap van andere partijen is volgens de SP-statuten verboden. Kemerink en de anderen kunnen hun royement bij de SP nog via een beroepsprocedure ongedaan maken. Als hen dat niet lukt, moeten ze mogelijk ook weg bij Rood: volgens de Volkskrant staat in de statuten van de jongerenbeweging dat leden ook aangesloten moeten zijn bij de SP.